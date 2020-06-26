26歲蘇皓兒（Chloe）憑《那些我愛過的人》飾演純情學生妹姜子優，成功人氣急升。今年1月Chloe回復單身，而近日傳出32歲羅天宇（Joey）力追Chloe，投其所好相約Chloe打籃球，趁機擦出愛火，男方更加上載球場合照到社交平台放閃。羅天宇向來被稱為「女神收割機」，全因他公開承認的女友及緋聞女友，位位都是女神級，如湯洛雯、苟芸慧！而今次同樣是女神級的蘇皓兒（Chloe），更加與羅天宇前度的特質極為相似！

2015年蘇皓兒加入太陽娛樂音樂，成為女子音樂組合As One的成員，而正式出道，後來2017年組合解散。 (As One - 《Candy Ball》MV截圖)

羅天宇曾公開承認與林芊妤（Coffee）、苟芸慧及湯洛雯拍過拖，而她的緋聞女友更有陳瀅、蔣家旻、戴祖儀等女星，位位高顏值，難怪羅天宇被稱為「女神收割機」！今年年初回復單身的蘇皓兒，就被羅天宇看中了！日前，羅天宇連同一班兄弟，跟蘇皓兒打籃球，就連合照，羅天宇都是在蘇皓兒的旁邊。其實蘇皓兒與羅天宇的前度，一樣喜歡打籃球！更加與其他前度有共同特質！

相片中，羅天宇都是在蘇皓兒的旁邊！(Instagram@lawjoey)

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【林芊妤】與初戀同擁籃球夢

2009年羅天宇因為拍攝《南華夢飛翔》與身材驕人的林芊妤（Coffee）拍出火花，而Coffee更加是羅天宇的初戀！原來Coffee小學時曾經加入籃球隊，更是籃球隊隊長！雖然她的父親反對她加入籃球隊，不過她依然偷偷去練習。父親曾經反對她參加籃球比賽，更加打罵Coffee，Coffee為了籃球，而一度離家出走。可見，她熱愛籃球的程度是相當高，每日都要練波。所以今時今日Coffee打起籃球，依然有板有眼。

有傳林芊妤（Coffee）是羅天宇的初戀女友，她自小熱愛打籃球。(黃寶瑩攝)

雖然羅天宇與Coffee拍拖只有1年時間，但是羅天宇的媽媽對Coffee印象不錯。兩個人都沉醉愛海之中，當時Coffee亦經常到男方屋企，拍攝多張甜蜜親熱照。本來這個初戀並不公開，但是在分手幾年後，二人的自拍及親熱照意外流出，才令舊情曝光。或許初戀難忘，近來與羅天宇傳緋聞的蘇皓兒同樣是籃球女高手！

蘇皓兒Chloe不時都會上載打籃球的照片（Instagram@chloe_so）

蘇皓兒同樣喜歡籃球，她不時將打籃球的英姿分享到IG。從前的蘇皓兒是一個十分害羞、愛宅的女孩，初時去街場打籃球，都要等朋友來到，才敢入去球場。如今即使被人認出來，都依然會去打街場，而且球技不比男生遜色，射球相當準確。這一點與Coffee十分相似！

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【苟芸慧】與蘇皓兒樣子、氣質相似！

2010年，羅天宇與大4年的苟芸慧拍拖，當時苟姑娘深得羅天宇媽媽的歡心。可惜公司並不支持這段姊弟戀，更加多次施壓。他們最終為了發展事業，而忍痛分手。羅天宇曾經坦言：「始終我哋同一間公司，壓力好大，都會唔開心。」雖然苟姑娘曾經透露有一度懷疑羅天宇是變了心，不過二人分手主因都是因為公司。

羅天宇曾與大4年的苟芸慧拍拖，可是當時受到公司壓力，感情終告吹(Instagram@joyfulck)

蘇皓兒在2018年拍下「陽光檸檬茶」的廣告，與本地樂隊Dear Jane同台。蘇皓兒不只樣子甜美，長髮造型更加突出清純氣質，給人初戀感覺！她更加被指樣貌酷似周慧敏，成功引起網民注目，稱她為「翻版周慧敏」。

蘇皓兒的確有幾分像周慧敏。（IG@chloe_so）

其實蘇皓兒的樣子，與苟芸慧有幾分相似。二人都一樣鼻樑高挺、眼睛水汪汪、皮膚白皙，一樣仙氣逼人。另外，她們都是比較文靜的類型，說話言談亦相當有條理。

蘇皓兒與苟芸慧都是皮膚超白皙的美女。(nstagram@chloe_so / Instagram@joyfulck)

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【湯洛雯】瘦身都要食零食！最大賣點係為食？

羅天宇因為拍攝劇集《愛・回家》，與湯洛雯（靚湯）擦出愛火花，2014年二人正式交往，直至2018年二人結束4年感情。靚湯透過 Instagram 發文承認分手：「是分開了，已經一段時間，但因為一直希望低調所以沒有公開。分開是共同和平達成的決定，箇中原因也希望保留在我倆心裏。希望大家不要胡亂猜測，也不牽涉其他人。大家不用擔心，我們還是兩個快樂的寶寶」

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湯洛雯十分為食，超愛零食，所以曾經在開拍《法政先鋒4》前，身形一度圓潤。當時更被高層下令要她減肥。結果靚湯成功減去10磅，不過她減肥時，並沒有戒零食。湯洛雯：「好多人會同我講食嘢可能食清淡戒鹽戒油戒糖，但係本人係唔得嘅，所以我嘅方法只係跟卡路里，咁我可以淨係食零食食足1300卡路里都得，咁當然唔係日日都係咁啦﹗我嘅意思即係話嗰1300卡路里你可以食自己鍾意食嘅嘢，但係唔好太唔健康咁就得架啦。」愛零食的女生，果然什麼都可以戒，唯獨是零食一定要食！

湯洛雯超愛零食，即使減肥期間也不能戒零食（Instgram@roxannetong）

蘇皓兒一樣十分喜歡食零食，幾乎是一日一包薯片！在疫情間，Chloe就肥了接近10磅，用了一個月時間極速瘦身！她不只做Gym，踏健身單車，更加節食，不過為食的她依然會一星期食一包薯片！有時女生為食的樣子是十分可愛，因為食到好味的食物，而露出幸福的笑容，確實會迷倒男生。

到底我們尋找的人是新歡或是舊愛的「替身」？蘇皓兒身上，有不少羅天宇前度相似的特質，或者更加是同類型的女生。而這些特質都變成一種吸引力。蘇皓兒看似文靜，卻有積極開朗的一面，為人親切可愛，相信不只是羅天宇，很多男生都會因為蘇皓兒所吸引迷到！

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