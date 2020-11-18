Netflix皇牌劇集《王冠》（The Crown）第四季載譽回歸電視熒幕！新一季更有傳奇人物戴安娜王妃（Princess Diana）出場，讓一眾影迷翹首以盼，影集劇情更將王妃光鮮亮麗背後血淋淋的故事呈現出來，引起熱議。

戴安娜王妃（Princess Diana）於1997年逝世，享年36歲。（Getty Images）

《王冠》（The Crown）重現戴安娜（Princess Diana）最驚心一幕

由英美合作拍攝的Netflix人氣電視劇《王冠》（《The Crown》）播出第四季，其中萬眾期待的角色戴安娜王妃（Princess Diana）出場，即刻引起無數熱議。由新人演員Emma Corrin飾演的戴妃舉手投足之間都與本尊十分相似，劇中呈現不少戴安娜在王室生活備受壓力的辛酸畫面，其中最觸目驚心的一幕要屬她患上暴食症，瘋狂吃東西再扣喉嘔吐的畫面。1995年戴安娜曾在Panorama 訪問中，坦承自己受厭食症困擾多年，這讓她自尊心降到極點，甚至覺得自己毫無價值和存在感。她只能瘋狂往嘴裡塞食物，吃太飽便扣喉嘔吐，每天平均四五次，這等狼狽不堪全始於壓抑的王室生活以及與查理斯的婚姻出現裂縫……

Netflix人氣電視劇《王冠》還原戴安娜王妃生前傳奇（Princess Diana）。（《The Crown》劇照）

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戴安娜王妃（Princess Diana）最悲慘的一天

1987年戴安娜與查理斯王子查理斯在英國聖保羅大教堂完成「世紀婚禮」，當時全世界有7.5億人透過電視來看婚禮的現場直播，年僅20歲的戴安娜嫁入王室獲得王妃頭銜後，人生從此有了翻天覆地的變化。

From day one, I always knew I would never be the next Queen. 從第一天起，我就知道我永遠不會成為王后。 戴安娜王妃（Princess Diana）

就外界來看，戴安娜王妃無疑正享受著無憂無慮、榮華富貴的生活，在聚光燈的包圍下頻頻閃耀，人人望塵莫及的王室身份，讓大眾覺得她是一位「Happy Lady」，一切都會順遂。誰能預料這場婚姻一開始便是一個錯誤，有傳戴安娜在婚前就知道丈夫查理斯與情婦卡米拉依然藕斷絲連，但是她仍選擇嫁給查理斯，希望能透過婚姻挽回他的心，她曾憶述那場婚禮：「一切看上去都很美好，但我並不開心，那是我人生中最悲慘的一天。」

當時年僅20歲的戴安娜於1981年與查理斯王子結婚。（Getty Images）

查理斯王子愛著另一個人，他幾乎一生都是如此。 《The Story of Diana》

戴安娜王妃（Princess Diana）被指曾4次自殺未遂

丈夫查理斯王子的婚外情對戴安娜王妃來説無疑是重棒一擊，貌合神離的婚姻生活讓她患上抑鬱症和暴食症，甚至嚴重到用利器自殘，更有指她曾4次自殺未遂。戴安娜終於明白查理斯王子想要娶的是一個聽話的傀儡王妃：溫柔年輕、充滿活力、沒有可以讓小報挖出的情史。婚後自己根本無法改變眼前的這個男人，也無力去挽回這段支離破碎的愛情，加上在王室孤立無援的境況，以及媒體緊追不捨的追蹤報道下，戴安娜的王妃生活真的非常不快樂。

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戴安娜（Princess Diana）頻換男伴 只為尋找被愛感覺？

戴安娜王妃是一個渴望得到愛的女人，在與查理斯王子婚姻出現問題後，有傳她寄情於一位王室貼身保鑣身上，保鑣曼内克常常陪伴在王妃左右，成為一個可以依靠的肩膀，戴安娜甚至透露她曾想過放棄一切與他私奔，直至曼内克意外身亡，讓她心痛萬分。另外，曾擔任戴安娜的騎術教練休伊特也和她發展出超情誼的關係，戴安娜亦承認休伊特是她的情人。不過戴安娜生前透露，休伊特一再出賣她，甚至出書大爆兩人情史讓她非常失望，感情無疾而終。不過，戴安娜好友曾爆料指，戴安娜在死前數月曾親口對她說：「哪有別人？從來也只是查理斯一人。」或許她内心深處由至終深愛著的只有查理斯王子一人。

戴安娜王妃（Princess Diana）在王室的後期生活十分不愉快，毫無私隱可言。（Getty Images）

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戴安娜王妃（Princess Diana）離婚後逃出王室魔爪 活出精彩人生

聰穎的戴安娜王妃懂得利用媒體為自己發聲，她高調上電視接受訪問，公開透露自己的感情事以及查理斯王子的婚外情，成功讓輿論站在她那一邊。不過頻頻爆料傾訴心聲，也徹底激怒了英女王，讓她與王室的矛盾一觸即發。1996年戴安娜王妃與查理斯王子正式離婚，她獲准保留「查理斯王妃」頭銜，離開王室的魔爪回歸自由身。

戴安娜王妃（Princess Diana）離婚後依舊積極地參與慈善事業。（lady.diana._@IG）

正式離開王室後，戴安娜決定做「民眾的王妃」，更積極地參與公益活動，利用自己的名氣與影響力來傳達信念。戴安娜注重人道及慈善工作，她探訪愛滋病病人、走訪街頭探望街友、穿上保護衣勇敢地探索半解除的地雷陣……喚醒大眾對苦難、疾病與貧窮的關注。離婚後的戴安娜成功將自己活出一種新時代女性的指標與理念，更加活躍地過著人生新一頁。

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戴安娜王妃（Princess Diana）離世前生日 性感衣著如無聲控訴

戴安娜在當年可謂是一種「時尚的指標」，只要是戴安娜曾穿在身上的單品，都會吹起一股模仿風潮。離婚後的戴安娜王妃出席公開活動時，穿著更加大膽時尚，裁剪簡單俐落的禮裙，彰顯戴妃滿滿的自信與光彩。少了王室種種條規的束縛與枷鎖，彷彿戴妃踏出的每一步，步履都變得更加輕盈又爽快。

1997年7月1日是戴安娜人生中最後一個生日。（lady.diana._@IG）

1997年戴妃離世前人生最後一個生日，出席了倫敦泰特美術館百週年慶典晚會，當晚她以一襲低胸黑色珠繡晚禮裙亮相，回復「自由身」的她完全衝破了英國王室的種種禁忌。在步入會場前親民地與民眾打招呼，接過人們遞給她的禮物與花束。神采奕奕的戴妃溫柔的笑容永遠地留在了人們的腦海中，光彩奪目的氣質是如此令人著迷且動人。

▼▼▼【戴安娜王妃（Princess Diana）離婚後最性感衣著】▼▼▼

可惜戴安娜王妃（Princess Diana）因一場與狗仔隊追逐的車禍，最終奪走了短暫而燦爛的生命，一代芳華，黯然隕落。戴安娜王妃的離去令人惋惜不已的同時，我們應該記住的是她堅持不懈的善心，以及做為一位母親的堅韌。婚姻的不幸無法徹底打敗她，離婚後的戴妃展現了堅强女性的特質，她依舊自信滿滿的出席各種公開活動、尋找真愛，而作為她生命的延續——威廉王子及哈里王子，正傳承她生前救贖的信念，以母親為榮，不斷進行慈善事業發光發熱下去。無論再過多少年，戴安娜王妃美麗的身影，仍會長活於大家心中。