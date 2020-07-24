娛樂圈出現了愈來愈多對的中港明星夫妻，不少因聚少離多導致離婚收場。不過，當中亦有多對跨過重重難關，最後能收獲幸福的情人。像蔡少芬和張晉這一對曾經不被看好，兩人的愛情曾經歷不少波折，當年她提出不結婚便分手，關係一度出現矛盾。

蔡少芬和張晉的愛情曾經歷不少波折，當年她提出不結婚便分手。（微博圖片）

蔡少芬參與的內地真人節目《妻子的浪漫旅行》，分享與張晉從交往走到婚姻的愛情點滴。她指自己一向是個現實的女生，當初雖然認為張晉是個好男生，但卻認為分隔兩地的愛情難以維繫，並不打算發展一段異地戀情，基於對現實的考量曾三次拒絕張晉。不過他並沒有放棄追求蔡少芬，最後成功奪得美人的芳心。

直至到交往的第四年，兩人再次面臨現實的考驗。當時蔡少芬主動提出結婚，表示她已經沒有時間了，要不就結婚，要不就分手。然而，張晉卻認為男生一定要事業有成才可結婚，而且當時他的成就與蔡少芬仍有大段距離，兩人的立場一度出現矛盾。

蔡少芬當初因不想談異地戀曾三次拒絕張晉。不過他並沒有放棄追求蔡少芬，最後成功奪得美人的芳心。（微博圖片）

在反覆思考間，他領悟到結婚與事業並不矛盾，婚後仍可繼續努力追求成就，不需要執著於事業有成才結婚的想法。最後他給蔡少芬的答覆是：「不管我以後事業怎麼樣，我認定你了，現在就可以結婚了。」蔡少芬一直相信張晉能出人頭地，就只差一個能賞識他的伯樂。許多男生希望擁有一定的經濟能力才選擇結婚，認為事業有成才能使另一半幸福。但對於女生來說，當確定了對方對自己的心意，希望未來的生活也有她在旁，相比坐享其成，她們更願意陪伴對方跨過重重難關，見着著彼此的成長。

蔡少芬和張晉結婚十二年，一家五口溫馨美滿。娛樂圈中仍有不少生活幸福的中港夫妻，他們各有經營愛情的一套。

郭富城與方媛

郭富城與方媛結婚三年，並育有兩名女兒。郭富城與方媛交往前，曾與熊黛林交往接近七年，一直未到談婚論嫁的階段，雖然女方有結婚的念頭，但雙方並未能為此達成共識，最後分開。郭富城與方媛交往後一改低調作風，經常於社交平台上放閃，不到兩年便步入婚姻，更誕下女兒組織美滿家庭。郭富城與方媛相差二十二年，不少人認為女方只是名網紅，配不上天王巨星，但郭富城卻多次以行動證明他對方媛的疼愛。早前他們一家三口亮相《鼓舞．動起來》網上慈善演唱會，郭富城展現的慈父笑容足見家庭於他而言的重要性。

鍾麗緹與張倫碩

鍾麗緹與張倫碩年齡相差十二年，於拍攝內地真人節目《如果愛》時結下良緣。（《如果愛》截圖）

鍾麗緹是中越混血兒，生於蒙特利爾，來港參加國際華裔小姐而入行，與現任丈夫張倫碩年齡相差十二年，於拍攝內地真人節目《如果愛》時結下良緣，並於2016年結婚。49歲的鍾麗緹曾擁有兩段婚姻，育有三名女兒。雖然經歷兩段失敗的婚姻，但她並未因此放棄愛情，勇敢接受張倫碩的追求發展姐弟戀，結婚四年仍然恩愛。張倫碩把她的三個女兒視為己出，而她們亦已改姓為張。