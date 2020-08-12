近日爆出36歲女歌手鍾舒漫（Sherman）與圈內女藝人合作生意，而慘被對方騙財！事後Sherman拍片交代事件，澄清涉及金額，剖白被騙的心情。過去也一些知名女星被騙財，金額大得驚人之餘，更加是男朋友、老公所為！相比失去金錢，失去信任和被出賣來得更加傷害，所以女生們一定要好好保護自己！

鍾舒漫在社交平台上拍片交代事件。（Instagram@chungshersher）

拍片澄清非被騙6位數！由低調變公開？

鍾舒漫坦言原本打算低調處理騙財事件，怕一旦公開就被傳媒抄作而「肉酸」。所以她特意用Facebook的私人帳戶，希望向有生意經驗的朋友詢問一下意見。

鍾舒漫在Facebook私人帳戶的發文：「其實...想問吓...我俾（畀）行內人呃咗錢，錢唔係問題，但我真心唔想姑息養奸，我想問可以點做。」(取自鍾舒漫私人帳戶@Facebook)

雖然Sherman刻意將信息設定權限，不讓親人、公司同事及傳媒朋友看到貼文以免驚動，但是想不到事件還是被他人截圖公開！翌日，Sherman為免以後出現不必要的誤會，而拍片澄清涉及金額只有5位數字，而不是傳媒所指的6位數，更表示「#其實我使唔使重新開一個私人fb」。

鍾舒漫坦言原來圈內有不少人有相似遭遇，她認為這次事件不能置之不理，不希望再有其他人受騙，她已經儲齊好證據，都交給了律師辦理。（Instagram@chungshersher）

被哪位幕前女藝人欺騙？封口原因！

其實很多人用任何辦法問Sherman「究竟那行內人是誰？」，不過Sherman眼見事件與圈外人有關而不想開名，卻用「#行內幕前女性」、「#更何況一D都唔熟嗰D」來暗示關係。Sherman表示之前向這位女藝人發過律師信，不過對方的回覆卻令她大感失望。Sherman直言金額不算大數目，不過最傷心是被欺騙，被出賣！

鍾舒漫表示「#錢絕不緊要感情傷害作為難過」。（Instagram@chungshersher）

鍾舒漫過去都試過與相識超過十年的好友合作生意，所以今次事件令她有很深的體會。Sherman直言：「將啲信任擺錯位」，又指這位是放了感情的朋友，可能對方未必同樣看待，不過她認為今次被出賣，憶述時都不禁嘆氣，令她感到傷心，只希望及早解決事件。

【點撃看】鍾舒漫Sherman 對做生意的3個提醒！

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鍾舒漫坦言原來圈內有不少人有相似遭遇，認為今次事件不能置之不理，不望再有人受騙，她已經儲齊好證據，交給了律師辦理。Sherman最後表示有些人可能因為家庭或者社會問題，而穿上盔甲導致傷害他人，她認為「#雖然真誠待人未必有最好回報但磊落做人一定快樂」。原來以往有不少知名女星曾經被熟人騙去大量金額，當中更加是枕邊人！

鍾舒漫Sherman感言在艱難時刻，可以多與人溝通，多一個角度思考事情，又感謝身邊人的支持及傾聽。（Instagram@chungshersher）

張曼玉曾為男友投資千萬元失利 終被拋棄錢財感情兩失？

影后張曼玉一直被指為人戀愛大過天。1993年，29歲的張曼玉與從外地回流的地產商人宋學褀拍拖，曾流傳秘婚消息。有指男方投資地產項目，可是生意出現問題而資金短缺。張曼玉為支持男友理想，讓他東山再起，故花費過千萬來投資他的公司。就連張曼玉的影帝好友梁家輝，都一同投資了千萬。想不到事後項目宣告失敗，所有資金化為烏有！

張曼玉主演的電影《青蛇》於1993年11月上映。(《青蛇》電影劇照)

原本以為是可以共患難的戀愛，想不到就連感情都被出賣！事後傳出宋學褀與張曼玉的分手消息，原來宋學褀很快就另結新歡，與一位富家女拍拖，無情地留下人財兩失的張曼玉，因此傳出張曼玉一直被宋學褀欺騙之論。有指張曼玉因為連累梁家輝虧損，而深感內疚。雖然梁家輝沒有抱怨，可是她為了不負友人而一人承擔事件，代替前度將錢分期還給梁家輝。

張曼玉與梁家輝經常合作電影演出，令二人之間的友誼十分友好。(《愛在別鄉的季節》電影劇照)

陳法蓉曾遇假油王老千 冒充富豪事實欠債纍纍？

2008年，40歲的陳法蓉被指從女藝人陸詩韻手上「撬牆腳」，與食油生意、身家逾十億的「 油王」朱明拍拖。當時陳法蓉與男友的戀情被受看好，曾一度傳出婚訊。不過後來出現金融海嘯，朱明就被揭發是個「空心老千」，欠下數千萬元巨款！當時網上流傳朱明一直欺騙及隱瞞真身，他的真名是陳駿，一早已經破產，但為了力追多位女明星，而改名冒充富豪。

陳法蓉於1989年度香港小姐競選冠軍及國際華裔小姐競選亞軍。（微博圖片／陳法蓉）

欠債纍纍的朱明為了避債而突然人間蒸發，就連陳法蓉都未能找到男友，結果宣布分手。事後，灣仔街上出現向朱明追債的大字報，標題直指「港姐陳法蓉前男友朱明再次欠債不還」，大大影響陳法蓉的名聲！

如今陳法蓉選擇了單身，專心孝順父親，照顧愛犬。（微博圖片／陳法蓉）

陳法蓉原本以為終於找到了好歸宿，想不到這份愛存在着一個大謊言，深受情傷，都影響她的愛情觀。53歲的陳法蓉依然單身，強調自己是一個快樂的單身女人。她曾經坦言：「對愛情還是保持點兒潔癖，不隨便開始，不急着妥協。」

【點撃看】哪位名模被騙5億身家！王麗坤被騙居然懵然？

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縱使明知道騙徒的詐騙手法層出不窮，不過怎樣都想不到身邊最值得信任的人，竟會是騙得最透，利用人與人之間的信任，是來得最傷心。要看清楚一個人，本來就不是簡單的事，既然防人之心不可無，數目還是計清楚一點較好。