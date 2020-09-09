亞洲富豪李嘉誠二子，現年53歲的李澤楷的感情生活一向備受關注，現任女友郭嘉文（Karmen）是2015年的香港小姐季軍，兩人自爆出戀情拍拖4年感情穩定。據悉李澤楷在交往初期已經送贈了一層近億元的九龍塘豪宅予郭嘉文，更罕有地高調携帶女友出席公開活動，印證正牌女友的地位。不過近日卻有網民拿他的前度梁洛施與郭嘉文比較，更表示「新不如舊」?

在過去上星期的8月30日是李澤楷女友郭嘉文28歲的生日，她和閨密們在酒店舉辦派對慶祝生日，之後又和圈中好姐妹林凱恩吃飯慶祝，並上傳美照到Instagram，但卻遭到惡意的網友攻擊，表示她和已經為李澤楷生了3個小孩的梁洛施比相差太遠，又指她喜歡裝有錢人和裝上流社會人士，但是大部分的網民都批評這位網民口出惡言是出於妒忌，並表示郭嘉文和梁洛施各有特色，難以把二人相提並論。

郭嘉文是香港著名富商李澤楷的現任女友，備受 「小小超」寵愛。（IG@karmen_kkm）

今年只有28歲的郭嘉文外表斯文秀氣，一直給人「乖乖女」的鄰家女孩形象，她當選港姐季軍後在娛樂圈並沒有過多的發展，最爲人熟悉的就是曾任《東張西望》的主持，之後傳出和李澤楷拍拖後便漸漸淡出幕前。出身小康之家的郭嘉文生活節儉又低調，相信這也是她深得李澤楷歡心的原因之一，即使已經成爲億萬富豪的女友，但是郭嘉文卻從來不會炫富和張揚自己的身份，和李澤楷同場也只是安靜又乖巧地站在一旁微笑，給人感覺純樸又親切。

郭嘉文日常生活也十分「貼地」，打扮衣著也只是小衆牌子，平常和閨密們逛街也會出入平價服裝店，就像普通平民的年輕女孩一樣。即使有了一個財雄勢大的男朋友，也不會炫富和胡亂花費。不過，郭嘉文和李澤楷拍拖四年依然沒有傳出婚訊，大衆都很好奇最後郭嘉文會成功嫁入豪門，還是會步上和梁洛施一樣的後塵。

28歲的郭嘉文外表斯文秀氣，一直給人「乖乖女」的鄰家女孩形象。（IG@karmen_kkm）

李澤楷女友郭嘉文清純可人，私下生活淳樸又低調：（按圖看更多）

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回顧李澤楷的情史，最爲人所知的就是與梁洛施（Isabella）的一段情。梁洛施15歲就已經在娛樂圈出道，19歲便當上了影后，21歲更為李澤楷「繼後香燈」，成爲了三子之母。如今32歲的Isabella已經完成了人生幾個重要的里程碑，雖然最終沒有嫁入豪門，但卻生活無憂，一路走來經歷了人生許多的高山低谷。

梁洛施（Isabella）出身單親家庭，有指父親是澳門望族殷理基的後人，在葡京賭場認識她的母親並陷入愛河。父親不顧家族的反對和母親雙宿雙飛，可是卻在她半歲的時候不幸去世，因爲身份的懸殊關係，梁洛施和母親都不被父親家族所接受，母親唯有自食其力，獨自養大兩個女兒，因此小時候的梁洛施生活落魄又艱苦，年紀輕輕就出道賺錢養家。不過父母轟烈的愛情觀念深深影響著梁洛施，因爲早熟的關係，她的理想型都是年齡較大的成熟男性，兩位她曾經愛過的男人陳輝陽和李澤楷都是同樣大她21年，大概成熟的男人更讓她感到有安全感，填補自小缺少了的父愛。

梁洛施（Isabella）曾經是娛樂圈中的明日巨星，12歲進入娛樂圈，15歲出道，19歲便當上了影后。（Getty）

2007年梁洛施和李澤楷拍拖，當時的她只有19歲，之後在毫無預警下相繼誕下了三子，震驚外界。當全城都以爲她會嫁入豪門，成爲人人羡慕的幸福少奶奶時，她卻突然在2011年宣佈分手，3年的豪門戀情結束。其後梁洛施選擇隱退娛樂圈，帶著3個兒子到加拿大生活，過上全職母親的日子，當兒子都開始長大後開始漸漸復出工作。梁洛施被外界標籤是被豪門抛棄的女人，但是她卻從容面對，更表示自己從來不後悔，有了孩子讓她變得更加堅强，在兒子9歲生日時在ig發文寫下當上媽媽後的感言 :

你們可知，多少個平淡的日子媽媽因為有你們而樂事無窮，多少個不開心的日子因為有你們而一切風平浪靜，多少個幸福的日子，因為有你們而更加甜蜜！你們是我在這世界上的最大成功和幸福！ 梁洛施

梁洛施(Isabella)19歲的時候就和李澤楷交往，之後在毫無預警下相繼誕下了三子。（梁洛施@微博）

梁洛施(Isabella)分手後獨自撫養兒子長大：（按圖看更多）

梁洛施(Isabella)復出後曾經上過内地綜藝節目《奇葩説5》，並罕有地談及過去的感情。她介紹自己時說：「我是曾經選擇過，但不後悔的梁洛施。」對於21歲便生小孩，她自己也認爲很早，但是爲了所愛的人，她坦誠自己從不後悔，暗示無悔未婚生子和分手的每個決定。

遇到愛的男人，爲他生多少個孩子，我都覺得值得！ 梁洛施

梁洛施在年紀仍然稚嫩的時候就經歷了這段深刻的愛情，在和李澤楷的這段感情裏，她成長了不少，她的復出節目中曾討論過一個問題：「伴侶在婚姻中開小差，要不要容忍？」其中一位嘉賓表示：「婚姻是我們最爲熟悉，伴侶是我們最靠近的人，在這個世界上我們需要容忍的東西太多了，但唯一可以接受我，讓我不用容忍、發脾氣的人是誰？是婚姻裏面的伴侶。只有把對自己當作外人，才會事事容忍。愛情是什麼都要介意，但它還是愛情，還是美好的。」這一番話深深觸動了梁洛施的傷痛，讓她情不自禁流下眼淚。梁洛施在愛情裏跌跌撞撞，但她卻依然相信愛情，期盼找到能携手一生的伴侶。

梁洛施年紀輕輕就經歷了一段刻骨銘心的愛情，在愛情裏跌跌撞撞卻依然相信愛情。（梁洛施@微博）

我覺得當你去愛一個人，你就盡情投入地去愛。 梁洛施

獨立自强的梁洛施除了愛情之外，對於事業依然存有野心。30+可以説是女人的黃金時期，是正值盛開的花朵，因此梁洛施認爲獨立的女人應該要擁有自己的事業，希望趁著現在拼搏一番，並做回自己感興趣的事情：「於我而言，家庭重要，事業同樣重要，得到家人的支持，令一向喜歡演藝事業的我能重投工作，做一個有自信兼且獨立的女人！」

梁洛施在内地綜藝節目中罕有地談及過去的感情，坦言自己從來不後悔人生中的每一個選擇。（梁洛施@微博）

32歲的梁洛施重新出發，比昔日更美麗動人：（按圖看更多）