現今「小鮮肉」當道，不少女生都迷於長相清秀帥氣的男星，但是正所謂「男人越老越有味道」，成熟型男如50歲的唐文龍一樣大有市場，可是「型佬」及「麻甩佬」往往只是一線之差，近日他卻被指「崩壞」了不少?

今年已經50歲的唐文龍一直被視為圈中的型男代表，擁有俊朗陽剛的外表，加上一身壯碩又結實的肌肉身形，散發著熟男味道，是不少女生喜歡的類型，也是圈中的「超級筍盤」。近來在內地發展的他經常都會在微博和抖音分享他的日常生活，最近他在抖音分享近況時卻被網民狠批型男形象「崩壞」，趕著去拍戲的他頭髮散亂，看上去就像一個不修邊幅的「麻甩佬」，憔悴蒼老的痕跡表露無遺。

唐文龍早前在抖音分享日常被網友批評形象崩壞，頭髮散亂完全沒有了型男魅力。（抖音@唐文龍）

唐文龍經常分享私下隨意的樣貌，卻被指太麻甩?（按圖看更多）

唐文龍對於網民的留言一直都有問必答，他在抖音大方回應表示自己趕著去橫店拍劇已經連續幾天沒有睡過覺，而且坐了6個小時的車很疲憊，所以看上去很憔悴。他不介意別人評論自己的外貌，堅持不用美顏以真面目示人：「我平常就是這樣，不好意思，老也要偶爾搞搞氣氛呢。有時隨意一下，大家都開心。」唐文龍大方高EQ的回應瞬間獲得了不少掌聲，也有不少網民表示50歲的唐文龍已經保養的非常不錯，不管是外貌還是身材都很完美，指責大眾總是對明星的外在太過苛刻。

50歲唐文龍近年被指「變樣」?（按圖看更多）

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唐文龍星途不順事業低潮 戶口曾只剩下500蚊?

唐文龍雖然出道了26年，但是他的星途一直不順暢，直到現在仍然還是「二線男星」的位置。要數他入行以來最深入民心的角色，就有《十月初五的月光》中的金勝，還有《溏心風暴3》中的出軌人夫鄭立安。不說不知，唐文龍原來是歌手出身，1993年參加新秀出道，因為俊俏的外型跟謝霆鋒有幾分相似而曾經引起了熱話。唐文龍雖然推出過幾張唱片，但銷售成績都強差人意，最後因為團隊突然辭職，他的歌唱事業也因此完結。在之後的幾年他一直都沒有工作，生活捉襟見肘，有指他曾經試過戶口裡只剩下500元，後來因緣際會下開始拍攝電視劇，才展開了他的演藝事業。

唐文龍最深入民心的角色就是《十月初五的月光》的金勝，更有傳拍攝期間曾力追佘詩曼。（《十月初五的月光》劇照）

《十月初五的月光》讓唐文龍初嘗成名的味道，之後的劇集都是飾演一些不起眼的配角，到達事業瓶頸的他在2005年離開了無綫外出闖蕩，轉戰內地發展，可是卻不如預期般順利，陷入了事業低潮，但他卻空出了更多時間沉澱自己，並學會詠春和洪拳。唐文龍花了很多時間健身和運動，練就了一身結實健美的身形。回歸無綫後，他憑著《溏心風暴3》的型男教授Nic再次人氣急升，雖然飾演出軌人夫，但充滿魅力的性格卻讓觀眾又愛又恨。現在他不時就會接到電影的邀約，更開了一間日本餐廳，事業似乎漸有起色，26年的堅忍和努力讓人敬佩。

唐文龍最經歷角色回顧：（按圖查看）

外表玩世不恭卻用情專一 情路坎坷單身多年

唐文龍的事業不順，他的愛情路也是坎坷不平。唐文龍的外表給人一種玩世不恭的花花公子感覺，也因外表的關係也經常飾演壞男人、浪子等類型的角色。但現實的他卻恰恰相反，他注重健康不愛夜蒲，對感情專一又認真，但是情路上卻總是失敗離場。

唐文龍其中最廣為人知的一段戀情，就是和陳少霞的6年戀情。兩人在1994年拍攝電影《現代古惑仔》陷入愛河。他當年跟陳少霞感情要好，但拍拖多年兩人事業都沒有起色，二人也覺在一起後發生了很多不好的事，兩個人因為「迷信」命格不合，因此無奈決定分手。之後在拍攝《十月初五的月光》時唐文龍有傳曾經追求過佘詩曼，但襄王有意神女卻心有所屬，當時的佘詩曼被傳私下早已和陳浩民交往，唐文龍也是以失敗者告終。

唐文龍進入娛樂圈後曾和陳少霞有過6年情，最後卻因爲迷信而分開。（陳少霞@微博）

其後他曾經也有過一位空姐女友，交往了長達7年，但是卻因為他在內地工作被逼分隔兩地，唐文龍當時陷入事業低潮，當時快40歲的他害怕自己沒有前途害了對方，女方也快將32歲了，他有感無法給予將來給對方，因此忍痛主動提出了分手，也是他唯一一次主動説分手，更曾在公開訪問說，一生都没什麼對不起人，唯獨只是欠了她。

唐文龍在2003年又被爆曾和關心妍拍拖半年，但二人都否認傳聞，有傳當時是因為關心妍想要專注事業，為了麵包放棄了愛情，唐文龍又一次為愛犧牲。之後傳出的緋聞女友羅子喬、楊柳青等都是不了了之，甚至單身多年的他還被傳是同性戀，對於這些謠言他只是一笑置之，在感情路上浮浮沉沉卻未能開花結果，他歸根於自己太過單純，現在的他表示自己雖然仍會繼續尋覓另一半，但卻以事業為先。經歷過失敗的愛情，才會更清楚自己最適合什麼，經常聽說：「最好的永遠留在最後」，相信唐文龍一定可以找到最適合他又懂得他的好的那一位。

50歲的唐文龍情路崎嶇，更被傳是同性戀：（按圖看更多）