愛情｜不同的年齡階段，對於愛情會產生不同的看法。從純潔又稚嫩的Puppy Love、情竇初開的初戀到成熟後追求現實的愛情，女生在不同階段的感情中都會得到成長，並從每一次相戀與失戀中，瞭解到自己對於愛情的看法和需求，希望再在茫茫人海中找到攜手相伴一生的那位。



女生在每個年齡階段，對愛情都有不同的嚮往。(《三十而已》劇照)

很多女生在談戀愛時都會遇到煩惱，想要請教經驗豐富的感情軍師，又或者搜尋兩性專家的意見，可是其實你内心的回應才是最佳的解決方法。近日一條名爲《是對手，是愛人啊！》的短片在微博瘋傳，短片收錄了150位男女對於愛情的看法和討論，年齡跨越4到78多歲，你會發現原來大部分的女生在感情世界中，都會遇到你曾經面對過的煩惱，甚至有些建議能讓你恍然大悟，而且還會令你捧腹大笑。不管你有沒有愛情的煩惱，也不妨當作輕鬆的短片來欣賞，看看不同人眼中的愛情世界吧！

《是對手，是愛人啊！》的愛情短片在微博瘋傳，收錄了150位男女對於愛情的看法和討論。（《是對手，是愛人啊！》截圖）

愛情是一種甜蜜的痛苦，是吵不完的對手，也是吵不散的愛人啊。 莎士比亞

20+女生的愛情世界



20歲時女生對於愛情不喜歡拖泥帶水，喜歡就是喜歡，不喜歡就是不喜歡，在愛情裏面她們乾脆利落，也能很快從上一段傷痛中走出來，因此對於糾纏不清的男生最感到反感。經常聽説，分手初期女生會很痛苦，但是當時間過去後，女生就會忘卻痛苦，反而男生會開始想念女生的好，這時候再來後悔已經太遲了。

不要在分手的時候選擇糾纏。

20多歲的女生對愛情乾脆利落，談個戀愛覺辛苦的話，還不如不談。（《是對手，是愛人啊！》截圖）

20多歲的時候，很多男女都很介意另一半的前任，總是會互相比較，而男生的觀點中會認爲，前任越多的女生，感情經驗就越豐富，對待每段愛情的認真程度就會越低，但是對於女生來説，每段感情她們都會全程投入，付出真心，和她們有多少個前任並沒有任何直接的關係。

女生的真誠程度和她的前任數量沒有直接關係。

20多歲的時候，很多男女都很介意另一半的前任，總是會互相比較。（《是對手，是愛人啊！》截圖）

很多男生都是「外貌協會」，他們在挑選女朋友的時候雖然表面說不介意女友的外表身材，但是其實初次見面的時候，外表就是一切，他們都會在内心審視女生的樣貌身材，夠不夠漂亮、夠不夠高，腿夠不夠長等等，其實並不是只有男生有這個權力，在男生心中評價對方的同時，女生也會同時觀察你的人品，只看外表而忽略内在美的男生，相信沒有第二次機會。

當你在審視她的身材時，她也在審視你的人品。

很多男生都是「外貌協會」，當你在審視女生的身材時，女生也在審視你的人品。（《是對手，是愛人啊！》截圖）

談戀愛享受的就是互相喜歡、互相照顧和陪伴，當女生感覺到男生是一個「裙腳仔」的時候，就會果斷分手，除非這位女性有「母愛泛濫」的情況出現，女生談戀愛不是爲了「凑小朋友」，凡事都要遷就對方、照顧對方、爲對方「執手尾」，這些事情還是留給他們的媽媽好了，談個戀愛要那麽辛苦，還不如不談。

媽寶男就別談戀愛了，你和你媽過吧！

媽寶男就別談戀愛了，你和你媽過吧！（《是對手，是愛人啊！》截圖）

▼▼▼【按圖看】20+女生的愛情真心話▼▼▼

30+女生的愛情世界



30歲以後的女生雖然追求的愛情比起20歲要來得穩定和現實，但是她們依然會渴望相愛的關係，希望遇到生命中的真愛，希望對方會被自己吸引，而不是因爲她們的工作穩定、年齡到了適合結婚而一起。在她們眼中結婚不是人生的一個方程式，而是一個美好的過程。

希望你喜歡的是她這個人，而不是因爲她的工作穩定，適合結婚。

30+女生追求穩定更會考慮到結婚這回事。（《是對手，是愛人啊！》截圖）

如果到了30多歲還沒有遇到自己喜歡的，那就繼續等下去。

很多女性到了30歲仍然單身就會充滿憂慮，身邊的人紛紛都催促著她們結婚，社會對於30歲女性的框架特別多，要結婚生子組織家庭，事業有成，但是其實30歲對於女性來説只是一個新的開始，是她們蛻變得更成熟的美麗階段，這時候的愛情，更應該要選擇自己喜歡又適合自己的人，委曲求全只會讓以後痛苦。將就的婚姻注定不會快樂，30+的女生想要一個可以安心依靠的人，陪伴她身邊。

30多歲的愛情不代表要將就，還沒有遇到自己喜歡的，那就繼續等下去。（《是對手，是愛人啊！》截圖）

▼▼▼【按圖看】30+女生的愛情真心話▼▼▼

説謊最糟糕的部分是，你愛的人她相信了。

結婚是爲了幸福，離婚也是

不管什麼年齡都好，忠誠和信任是一段關係中最重要的元素，沒有了它，這段關係就不能建立起來。正所謂「一次不忠，百次不用」，對於女生來説，謊言就是等於背叛，男生的謊言就是一條刺，一句話就能輕易破壞一段關係，信任崩塌，感情就會出現裂痕。

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分手理由有千百樣，但大部份都爛得很，局中人，當局者迷，執迷不悟；綜合網民分享，分手理由可以有多爛？哪些爛理由是渣男常用藉口？分手爛理由背後，或多少少有「潛台詞」，真的無何奈何又或另有的？

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