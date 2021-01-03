【性愛知識】聖誕、除夕剛過，沒有足安全措施懷疑「中獎」？經過「不安全性行為」後，內心仍會感到焦慮，月經來潮遲了，可能就會急着驗孕。或剛好相反，備孕已久的女性，每個月排卵期後都會迎來「緊張時刻」，期待驗孕棒上出現兩條線。「中獎」後有人歡喜有人愁，然而，驗孕驗得「快」卻不一定準，到底發生性行為後，隔多久驗孕會最準呢？

如果懷疑自己懷孕，大部份人都會用驗孕棒測試。（《BB來了》劇照）

驗孕棒驗孕 未算最快最準？

如果懷疑自己懷孕，最方便快捷的方法就是利用驗孕棒。而驗孕棒的原理其實是靠測試女性尿液中的妊娠荷爾蒙hCG(human Chorionic Gonadotropin)含量，從而判斷有沒有懷孕。然而，在懷孕最初期，體內的妊娠荷爾蒙hCG濃度不一定很高，因此可能會出現假陰性的結果。市面上的驗孕棒包裝大多都會表示在「月經遲來當天」即可驗孕，但有些女生月經週期不一定規律，單靠包裝資訊還是難以判斷較準確的驗孕日子。

初期懷孕體內的妊娠荷爾蒙hCG濃度並不高。（《BB來了》劇照）

▼▼▼縱然安全套、避孕藥等避孕方法成功率高，但還未有一種避孕方法可達到100%避孕率，外國健康網站《Healthline》建議女性出現以下4個異常徵兆便應該驗孕▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

性行為後 最快多久可以驗到懷孕？

台灣健康節目《醫師好辣》曾經討論過「性行為後，最快多久可以驗到懷孕」，在場嘉賓普遍都認為是「7-14天」。到底是否真實，又有哪方法比驗孕棒更快、更準知道結果？

▼▼▼性行為後，配合「天時地利人和」尿液測試最快14天知道結果？曾有女星因事要求極速驗孕？▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

參考資料：《醫師好辣》、《Healthline》

【點圖即看】新一代避孕藥副作用已經下降，婦產科醫生方秀儀還是建議以下女性還是不應或不宜服用避孕藥===>

+ 4 + 4 + 4

【點圖即看】月經性愛的好處===>