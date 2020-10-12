説起趙薇這個名字，很多人就會想起她在經典瓊瑤電視劇《還珠格格》中飾演古靈精怪的小燕子。如今她與章子怡、周迅、徐靜蕾，被稱為內地「四大花旦」之一。當稚氣的小燕子如今已爲人妻，還育有一名可愛女兒「小四月」，事業家庭皆豐收的她，更被指是內地「四大花旦」中最成功的一位。

趙薇的事業家庭皆豐收，被稱爲是内地2000年四大花旦中最成功的一位。（趙薇@微博）

趙薇在2008年和内地富商黃有龍結婚，並沒有與很多其他女星一樣，在嫁入豪門後選擇淡出娛樂圈，享受無憂無慮的幸福少奶奶生活，而是逆其道而行，除了結婚生女時休息了一段時間，之後很快就回歸幕前，繼續自己的事業和追夢，發展更涉獵多個領域，擴大自己的人生版圖。從演員、導演、商人甚至妻子和母親，趙薇在每個角色都完美演繹，她的成功全因對自己的嚴格，同時十分注重個人心態，對於婚姻，趙薇更有自己的一套獨特看法。

趙薇婚後依然活躍於娛樂圈，除了發展演藝事業之外，也有參與導演和製片人工作，還成爲成功的商人。（趙薇@微博）

趙薇曾經產後暴肥，最後憑個人毅力減肥成功：（按圖看更多）

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趙薇和黃有龍結婚之後，依然努力發展自己的個人事業。憑自己的野心，還要有家人在背後的支持打開另一片天空。即使步入了婚姻，趙薇依然會追求自己的獨立生活，除了視丈夫為愛人之外，她更覺得他是一個好伙伴。

我要先做好自己，我的準則就是不給另一半增加負擔，保持獨立的人格和獨立的生活，我們是伙伴，也是朋友，我的底線就是尊重。 趙薇《全球女性創業者大會》

趙薇婚後依然努力發展自己的事業，追逐夢想，她表示女性婚後也要有獨立生活，（趙薇@微博）

趙薇和黃有龍結婚12年甜蜜如初，育有可愛女兒「小四月」：（按圖看更多）

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趙薇在内地節目《演員請就位》的訪談當中，也提及自己對於女性在婚姻中的角色的想法。現年44歲的趙薇認爲女性最美的年齡並不是在十多、二十多歲時，30歲以後反而是女性最有魅力的階段。趙薇認為現今時代很多30+、40+的女性，在婚姻上的態度都很有個性，也存在著很多勵志故事。她認爲中國女性的婚姻觀早就改變了，以前的傳統女性可能會認爲家庭就是一切，家人比自己還重要，可是現代女性懂得爲自己打算，她認爲女性只要捍衛家庭而忍辱負重，和「小三」鬥智鬥力，不惜犧牲自己等的想法早就過時了。

趙薇表示現今女性在婚姻上的態度都很有個性，也存在著很多勵志故事。（趙薇@微博）

社會很容易就定型了女性，她們的人生任務就是結婚生子，組織家庭，可是其實很多女性的能力和男性也一樣，因此他們在社會、職場上就是應該受到平等的待遇，隨著社會發展，傳統的一套已經不適用，但現實中卻仍有很多女性被小看和忽視，早前的電視劇《三十而已》就反映了新時代女性的權益和愛情觀，趙薇渴望往後市場上會擁有更多這樣的以女性為導向的題材，教導女性爲自己爭取權益。

女性最有魅力的階段就是30+，仍在提倡女性要捍衛家庭，忍辱負重的題材早就已經過時了。 趙薇《演員請就位》

趙薇表示自己在電視劇《虎媽貓爸》中，所飾演的虎媽就反映了當代女性的難處，尤其在中國社會，女性在公司裏要履行職責，如果職位再高一點、能力再强一點、承受的事情再多一點，其實跟男性並無太大差別。但是回到家裏，所有關於孩子的重擔一定是交給母親多一點，還要處理婆媳關係和家裏的日常生活，正正體現了一句話：「女人唔易做」。

其實女性在愛情中90%的問題是因為她們依賴別人，所以她們被動、痛苦、沒有任何主控權，但主控權不是強權。 趙薇《ELLE》中國版