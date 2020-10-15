【消委會測試安全套｜Condom】安全套是最常見避孕方法，更可預防大部份性病。消費者委員會日前推出新一期《選擇》月刊，挑選來自9個品牌30款男用安全套。由以往的「0.03」進化到至今有「0.01」，到底包裝上會否只是噱頭名不副實？

消委會測試condom 重點測實際厚度

最新一期《選擇》月刊，消委會公布除了以往測試安全套包裝完整性、會否漏水等，更因近年，不少安全套都以「超薄」作賣點，重點測試實際厚度與其包裝標示是否相符。全因不少用家都會追求戴上安全套宛如無戴的感覺。到底所謂的0.01，是不是真有其「薄」？

消委會測試安全套，到底所謂的0.01，是不是真有其「薄」？（岡本、Aoni@Facebook）

消委會針對標榜「超薄安全套」的測試結果===>

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安全套厚薄 與材質有關？

現在市面上安全套的主要材質是乳膠（Latex）及聚氨酯（Polyurethane）兩款，乳膠是較早用於製造安全套的物料，它的彈性較高，而且耐磨。不過追求使用安全套時「無感」就未必會滿足於乳膠安全套，因為乳膠安全套最薄只能去到0.03毫米，而且有乳膠過敏的人士也不適用。

近年出現「0.01」、「0.02」等超薄安全套大多都是使用聚氨酯製成，乳膠過敏人士也適用，而聚氨酯製成的安全套可做得更薄，比較貼身，不過彈性較差。如果對乳膠及聚氨酯都過敏人士也可選擇由聚異戊二烯（Polyisoprene）製造的安全套，這種物料既有乳膠的優點，但又不含乳膠的致敏原，不過目前市面上選擇不多。

護理學博士許藍方建議使用聚氨酯製成的超薄安全套時可配合水溶性潤滑劑。（影片截圖）

安全套小知識：用口替另一半戴上 風險極大？

台灣有「性學博士」之稱的許藍方，本身是護理學博士，她曾在YouTube上拍攝影片分享選擇安全套時的注意事項，她直言以聚氨酯製成的超薄安全套彈性較差，因此建議在使用時應配合水溶性潤滑液，她強調千萬不可以將油性潤滑劑如凡士林塗抹在安全套上，因為會破壞其保護性。

為了發揮安全套的「最佳效用」，許博士坦言在男性勃起後便要立即佩戴，有些人為了增加性愛樂趣，會用口替另一半戴上安全套，但許博士卻不建議這種做法，因為我們的牙齒很可能會在過程中弄破安全套。

點擊看消委會完整的安全套量度結果===>

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資料來源：選擇月刊、消委會

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