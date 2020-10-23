邵美琪入行多年來感情生活備受關注，與鄭伊健的一段情，及其後傳出梁詠琪介入的的「奪麵雙琪」事件最令人印象深刻。如今已55歲的她依然單身，先後有過多段長跑戀情均未有修成正果，情路曲折如戲。

邵美琪現年55歲如今仍保持單身。（VCG）

邵美琪與鄭伊健7年情曾言「娶邵美琪為妻」 終不敵梁詠琪慘敗而退?

邵美琪入行後最為人熟知的一段戀情，要屬與鄭伊健的7年之戀。當時她接拍了不少膾炙人口的熱播劇如《義不容情》、《我本善良》等走紅，穩坐一線花旦之位。在90年代初，鄭伊健只是剛剛入行的無名小卒，邵美琪遇見比自己年輕兩歲的他，兩人因合作而擦出火花。當年這段戀情並不被人看好，除了是年齡差距之外，「女尊男卑」的形象更是備受嘲諷，但他們卻不介意外界的閒言閒語，二人之間的感情發展甜蜜穩定。

邵美琪與鄭伊健識於微時，曾有過一段7年情。（星扒克@微博）

▼▼▼【邵美琪昔日曾是一代花旦，美貌演技出眾】▼▼▼

+ 7 + 7 + 7

邵美琪見證鄭伊健從低處慢慢爬上高峰，歌視雙棲發展的他憑藉《古惑仔》電影系列所飾演的「陳浩南」一角打響知名度，廣為人知。然而當時的邵美琪因身體問題健康亮起紅燈，不得不全面停工休養。當時邵美琪養病情緒不穩，與鄭伊健經常吵架的新聞傳得沸沸揚揚，男方卻十分「護花」，有指他曾多番公開表示「將來的老婆，一定是邵美琪」，力證兩人感情如故。1994年鄭伊健的一首《一生愛你一個》爆組，唱得街知巷聞，有指他就是憑歌寄意，把歌詞中的深情送給邵美琪，濃情蜜意羡煞旁人。

准我一生也愛妳一個 准我相信直覺 請將一生的幸褔也付托給我 常在妳心裡愛著我 《一生愛你一個》鄭伊健

邵美琪與鄭伊健曾相戀至談婚論嫁的階段。（葛哥娛樂@微博）

▼▼▼【邵美琪、鄭伊健及梁詠琪的「奪麵雙琪」事件曾轟動全港】▼▼▼

邵美琪與年輕十載男友相戀 再難逃7年魔咒

與鄭伊健分手後，邵美琪往後的情路仍不順坦。2008年她拍攝電影《機動部隊－同袍》時，邂逅比自己年輕10歲的施祖男，許多人都為邵美琪能放下舊愛鄭伊健，再次展開新戀情而感到開心。雖然兩人年齡相差十歲，卻無阻他們愛得火熱，二人相處融洽，更有傳二人一度有結婚打算。但在愛情長跑六年半後，穩定感情卻出現危機，有指男方趁邵美琪前往内地拍戲時，背著她到處拈花惹草，男方還被指「洗女人錢」。種種負面新聞和壓力之下，兩人也最終分手又在7年止步。邵美琪發表分手聲明時堅稱二人感情不涉及第三者，保護前度。

邵美琪與小10歲施祖男因工作結緣，可惜也難逃七年之癢。（VCG）

▼▼▼【邵美琪在情路上屢受波折】▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

不少大齡女星至今未婚？60歲影后惠英紅感情空窗廿多年 一段錯愛曾傷透心:人生總有遺憾【同場加映：惠英紅曾錯愛渣男】▼▼▼

邵美琪曾屢受情傷至今未婚 積勞成疾方懂得停下腳步

邵美琪雖然幾度遭遇情傷，但是每次分手後邵美琪都表現得十分大度，從未說過舊愛一句壞話，更多番强調「再見亦是朋友」，豁達態度讓人欽佩。如今已經踏入55歲的她，至今未婚，早年巔峰時期的邵美琪曾一口氣連拍9個劇集，試過連續10天不眠不休，最後積勞成疾，落下肝病禍根。身體每況愈下讓邵美琪開始放慢腳步，靜待時機再重新投入積極工作。幾段無果的戀情讓邵美琪被貼上「愛情弱者」的標籤，然而她依舊堅持以自己的步調走自己的路，大方表示自己一個也很好，對於一切往事不留怨言，只懂感恩。孝順的邵美琪更把時間都留給照顧年邁的媽媽，多次被傳媒拍到帶著行動不便的媽媽出遊。正也印證著，人生中最重要的，不只有愛情。

我一向懂得照顧自己，不用別人照顧一生。