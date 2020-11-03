35歲「性感尤物」Scarlett Johansson日前與未婚夫Colin Jost選擇在慈善機構的網站上公佈結婚喜訊，兩人低調舉行婚禮，只邀請了極少數親友參加，因美國疫情嚴重，兩公婆還不忘呼籲大家捐款給受影響人士！情路坎坷的Scarlett Johansson經歷過兩段失敗的婚姻，在尋找真愛的路上跌跌撞撞，如今終於再度收獲幸福婚姻，甜蜜模樣讓人欣慰。

Scarlett Johansson「黑寡婦」日前與Colin Jost宣佈結婚喜訊！（gettyimages）

Scarlett Johansson三度結婚 感情路一波三折

35歲Scarlett Johansson「黑寡婦」早前驚喜宣佈已經嫁給比自己大兩歲的喜劇演員Colin Jost，兩人因節目《Saturday Night Live》而結緣，Colin Jost亦是該節目其中一名編劇。兩人甜蜜交往三年終於定下終身，這也是Scarlett Johansson第三次步入婚姻殿堂，丈夫Colin Jost更是一名高材生，出身哈佛大學，如今抱得美人歸，兩人幸福甜蜜的樣子羡煞旁人。

Scarlett Johansson第三任老公Colin Jost是一名喜劇演員，年紀輕輕已闖出名堂。（gettyimages）

▼▼▼【Scarlett Johansson與第三任丈夫Colin Jost】▼▼▼

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縱使Scarlett Johansson的感情之路一波三折，前兩段婚姻皆以失敗收場，她仍然願意不顧一切地墜入愛河，這次Scarlett Johansson依然保持一貫個人作風，繼續愛得低調，愛情路上即使摔過幾個跟頭仍選擇勇敢再愛！

▼▼▼【Scarlett Johansson曾與「死侍」有過3年短命婚姻】▼▼▼

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▼▼▼梁靜茹離婚後需看一年心理醫生？【同場加映：梁靜茹與富商結束9年婚姻 離婚受傷太重曾患焦慮爆哭：都回不去了】▼▼▼

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離婚、分手的傷痛 感情終結後如何走出陰霾？

當每段感情走向離婚、分手終點時，雖然遺憾傷心，但感情或婚姻失敗不代表一切，結束一段不適合自己的關係，反而是給了自己一個過上新人生的機會。離婚或分手初期許多人都會籠罩於傷痛的陰霾之中，不過隨時間流逝，回首一切都會變得風輕雲淡。放下過去的包袱，重新審視人生，該如何走出感情終結的傷痛陰影而活出自我呢？

離婚不代表不再相信愛情…（《原諒他77次》）

▼▼▼【走出離婚陰霾的8個小貼士 (分手同樣適用) 】▼▼▼

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參考資料：〈After Divorce: 8 Tips for Reinventing Yourself〉