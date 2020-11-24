31歲內地超模奚夢瑤去年嫁給賭王兒子何猷君（25歲）譜寫浪漫姊弟戀，婚後很快傳出好消息，奚夢瑤誕下一子更是賭王何鴻燊的第一個男孫，成為何家第五代長孫，奚夢瑤在家中的地位簡直「穩如泰山」。當時更傳出四太梁安琪為獎勵奚夢瑤生子有功送上5億洋房，成為何猷君一家三口的安樂窩。

31歲奚夢瑤從超模變成「少奶奶」受盡流言蜚語？（Ming奚梦瑶@微博）

奚夢瑤嫁入豪門後首揭心聲

嫁入豪門深似海？奚夢瑤從亞洲超模到嫁入千億豪門成為「少奶奶」，奚夢瑤一直話題不斷，也惹來不少是非。做「豪門媳婦」勢必要面對外界各種流言蜚語，箇中滋味不足為外人道。近日，奚夢瑤作客內地訪談節目《我們私聊吧》首次吐露心聲，面對外界源源不絕有關她「嫁入豪門」的評論，她又是怎樣看待呢？

奚夢瑤與何猷君相差6歲。（Ming奚梦瑶@微博）

奚夢瑤作客內地訪談節目《我們私聊吧》首次談及對於「嫁入豪門」的看法，她斬釘截鐵地表示自己並不是嫁入豪門，而是嫁給了愛情，展現與老公何猷君甜蜜又深厚的感情。奚夢瑤對於自己頻頻成為輿論的焦點引起話題，她坦言看見極端的言論讓她感到痛苦，只能慢慢地去釋懷，練就一種「隨緣」的態度。

我嫁的不是豪門，我嫁的是愛情。如果沒有愛情，甚麼樣的豪門我都不想進去。 奚夢瑤

婆媳關係自古以來是道難題，奚夢瑤又是怎看「奶奶」梁安琪？奚夢瑤表示「奶奶」梁安琪是個出名的「虎媽」，對於子女的要求非常嚴苛，自己同時視她為學習的榜樣，對奶奶十分對尊敬。正所謂「嚴母出孝子」，何猷君一直以來都十分有上進心又熱愛工作，並沒有嬌生慣養，努力的樣子讓奚夢瑤深受其吸引，何猷君亦曾提及自己「不是擁有無限額度卡的富二代」，想要與奚夢瑤一起努力打拼。

▼▼▼【奚夢瑤為這「原因」嫁給何猷君?】▼▼▼

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奚夢瑤與何猷君最近參加真人秀節目《幸福三重奏》，一言一行都備受關注。（《幸福三重奏》@微博）

我們並不是每天都一定百分之百甜蜜 奚夢瑤

奚夢瑤在節目中還提及平時與何猷君相處就像普通夫妻一樣，有甜蜜也有爭吵，她表示：「我覺得愛情就是這樣，不僅僅有美好的部分，也會在生活瑣碎的細節中磕磕絆絆，但這就是生活，這就是愛情。」奚夢瑤及何猷君近期兩夫妻一起參加內地真人秀節目《幸福三重奏》展現了兩人真實又自然的模樣，日常相處引起熱議，奚夢瑤在節目中曾分享自己的婚姻之道，認為維繫感情必須要坦白，奚夢瑤舉例曾經有一段時間感覺受到工作繁忙的何猷君冷落，便直接向老公何猷君提出希望他抽出多一點時間陪伴她的要求，坦白說出感受後，兩人互相商量安排好相處時間，從溝通中找出解決方案。

奚夢瑤感性地表示不希望外界一直強加給他們「恩愛的人設」，當初兩人走到一起一定是互相吸引，但生活中一定會遇到有分歧的時候，吵吵鬧鬧、恩恩愛愛任何細節都值得回味。婚姻對她來說是什麼呢？奚夢瑤這樣說道：

婚姻對我來說，就是兩個人承諾了走這一段人生的路，我們要一起去一個地方一起走，一定是互相輪流背這個背包，互相打氣。

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女星們對「豪門」的愛情宣言

女星及名模嫁豪門命運迥異，有人成為「千億新抱」做高枕無憂的「闊太太」，幸福美滿；有人卻與豪門有緣無份最終離婚，讓人唏噓。無論如何，每一段婚姻，每一份愛情都能令人蛻變、領悟與成長，即使沒有華麗的開始，仍值得細心品味。「一入豪門深似海」或許只是一己之見，如今愛情不再需要豪門的包裝與堆砌，真正細水長流的婚姻才能見證真心相愛、攜手面對風雨的幸福夫妻！以下女星對「豪門」的剖白心聲，又是否會令你的印象改觀？

50歲李嘉欣嫁給香港船王之孫許晉亨做百億身家「豪門太太」，結婚12年恩愛依舊。（李嘉欣@微博）

▼▼▼【女明星的豪門愛情宣言】▼▼▼