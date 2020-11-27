【方中信莫可欣｜愛情】方中信與莫可欣1996年開始拍拖，2008年結婚，相愛24年卻一直不被看好。莫可欣雖是1993年香港小姐冠軍，外貌有氣質卻不算特別亮眼，而方中信則一向有型，因此不少人都直指兩人完全不合襯。不過流言蜚語無阻兩人感情，最近莫可欣接受好友林穎嫺YouTube頻道的訪問，卻透露與方中信婚姻出現「危機」？

莫可欣婚後淡出娛樂圈 潛心佛學悟夫妻緣



莫可欣婚後淡出娛樂圈，專心相夫教子，日前罕有接受移居美國的好友林穎嫺訪問，回憶當年選美入行過程及夫妻相處之道。近年潛心佛學的莫可欣曾經與丈夫講「佛偈」，直言兩人的夫妻緣源自前世互相虧欠，莫可欣以「佛系方法」維繫婚姻，但言語之間似乎有些感慨。

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現年51歲的莫可欣日前接受好友林穎嫺訪問。（林穎嫺頻道影片截圖）

方中信婚前 曾發表「未玩夠」宣言

方中信與荷里活男星李察基爾（Richard Gere）的外貌有幾分相似，因此有「香港李察基爾」之稱。今年57歲的他依然魅力十足，俘虜不少女影迷。現在是「好爸爸」的他其實昔日是個不折不扣的浪子，當年與莫可欣拍拖時曾發表過「未玩夠」宣言，直言雖與莫可欣感情穩定，但未有計劃結婚。

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莫可欣從未想過生育 卻意外未婚懷孕

兩人同居多年，莫可欣在2007年末突然宣布懷孕，她受訪時直言方中信需要兩星期才「平復心情」，讓不少人覺得方中信結婚似乎是為了對莫可欣「負責」。事實卻相反，莫可欣其實才是奉行不育主義的那個，她曾接受有線電視節目《朝拜傲媽》訪問時坦言：「一開始我們絕對沒有想過生小朋友」，她直言方中信喜歡小朋友，反而自己以前不喜歡小朋友，也不太懂得與小朋友相處。當發現自己懷孕時，兩人覺得要給予女兒一個合適的家庭，因此決定結婚。

莫可欣以往未有想過生兒育女。（《朝拜傲媽》影片截圖）

方中信對妻百分百信任莫可欣收服浪子全靠「以退為進」？

女兒出生後，方中信改變不少，他在2013年接受商台節目《一圈圈》訪問曾分享為了與太太及女兒慶祝結婚週年紀念，推掉在內地拍劇的工作。不少人都會好奇莫可欣有何秘訣收服浪子，方中信曾讚過太太很醒目，對他百分百信任。

方中信一路都是型男代表，莫可欣卻百分百信任他。（方中信微博）

另一半外形姣好，不多不少都會有點不安，但莫可欣從來不過問方中信行蹤，也不會檢查手機，方中信直言性格「反叛」，對方越是不聞不問，反而自己會主動打給對方，一招「以退為進」，讓兩人恩愛至今。

方中信性格火爆 包容成就24年感情

方中信最為人熟悉的前度就是陳淑蘭（蘭子），兩人拍拖時是「金童玉女」，但因兩人都脾氣火爆難以走下去。相反方中信與莫可欣性格互補，他受訪時曾言與太太「一凹一凸」，十分合拍。方中信自言脾氣較火爆，對方則能包容自己的脾氣，自己破口大罵時，莫可欣會選擇沉默應對。方中信坦言太太很清楚自己性格，發脾氣時很快就會氣消，她置之不理就是最好的解決方法。

雖然莫可欣以佛理去理解二人關係，希望來生不再做夫妻，但二人相信廿多年，早已悟出一套不易被動搖的相處之道。

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