圈中不少女星如徐熙媛(大S)、伊能靜等，已經步入多年的婚姻生活，更不時分享過婚姻之道。不過二人為了維持婚姻的神秘感，和丈夫的相處之道卻讓人匪夷所思? 在拍拖談戀愛的時候，男女們都會在愛人面前展現出最好的一面，但是當熱戀期退去，甚至是結婚以後，「真性情」就會表露無選遺，新鮮感及吸引力大不如前。要讓愛情保鮮，是否就一定要保持神秘感？

徐熙媛(大S)與汪小菲不時公開上放閃。（汪小菲微博）

伊能靜婚姻「保鮮」法則：不會把醜陋的一面給對方看到

早前伊能靜就在節目《我們戀愛吧》中透露，她和演員秦昊結婚5年的時間裡，至今都不會讓對方看到自己換衣服、如廁的模樣，相對的，丈夫也不會在她面前更衣，如果想要脫衣服會到更衣間換。另外平常她化妝的時候也不允許丈夫在旁邊看到，因為女生化妝的時候很難控制面部表情，因此不想把醜陋的一面展現給對方。伊能靜的這番「婚姻論」旋即登上了微博熱搜，引起網友們熱烈討論「婚姻應不應該保持神秘感」這個話題。

伊能靜和秦昊和秦昊是相差10年的「姐弟戀」，結婚5年仍然像熱戀一般甜蜜（伊能靜@微博）

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+ 2 + 2 + 2

網友紛紛表示情侶在談戀愛的時候都會偽裝自己，只呈現最美好的一面，這是很正常的事情，但是當一段關係進入了穩定期甚至熱戀期消逝後，彼此就可以展示私下最真實的一面。但反觀伊能靜的婚姻，處處都要保持精緻，很多人都認為這樣的婚姻生活會很疲憊；但也有網友認為這樣才能保持「新鮮感」，延長熱戀時的感覺，毫無保留地呈現所有給對方，反而很快就會因為了解而失去興趣。

徐熙媛(大S)：不能放屁是底線

徐熙媛（大S）在大眾面前一直是個氣質美女，舉手投足都優雅貴氣，她和結婚10年的丈夫汪小菲被稱為是台灣娛樂圈的模範夫妻，大S曾經在《康熙來了》中說過，自己不會在任何人面前放屁，即使在老公面前也會忍住，或者假借上廁所的理由到廁所「解放」，也不會在老公面前上廁所。不過生過孩子之後的大S就沒有以前那麼嚴謹了，因為她表示照顧小孩已經很難顧及「神秘感」這件事，而且汪小菲每天都要泡澡，她內急的時候就會忍不住，毫無顧忌的在他面前如廁，不過放屁仍然是她目前的底線。

徐熙媛（大S）和汪小菲結婚10年一直都如膠似漆，經常出雙入對。（大S@微博）

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權相佑夫婦：不會在對方面前有「生理現象」

另外韓國經典男神權相佑也曾經在節目中，透露過自己和妻子孫泰英婚後的相處之道。兩人結婚12年卻依舊甜蜜如熱戀，他聲稱自己和太太結婚多年，從來都沒有看過她在自己面前出現「生理現象」，例如是放屁，更表示「沒有聞到過味道，也沒有聽到過聲音」。此話一出，立刻引起韓國網友的熱烈討論，並表示孫泰英是「超人妻子」，結婚12年都堅持不在丈夫面前放屁，需要很大的意志力和耐力。

權相佑與孫泰英結婚12年，婚後育有一對可愛子女，是圈中的模範夫妻。(sontaeyoung_official@IG)

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在伴侶面前應否「放鬆」做最真實的自己?

對於在伴侶面前放屁與否，筆者認為這個行為其實不置可否，但是當你和另一半成為最親密的人的時候，就會希望能放下僞裝的面具，呈現真實的自己，所謂「情人眼裡出西施」，即使放屁也會變成「耍花槍」的甜蜜情趣，想必對方斷不會因為「一個屁」就分手或不愛你吧！真正的愛情，是無論對方變成什麼樣子，只要是你，都會欣然接受。就如筆者聽過一句很感人的話：

我見過你所有美好的樣子，卻依然喜歡最糟糕的你。

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