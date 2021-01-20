情人節2021︳脫單攻略公開　星座速配排行榜：這兩對性生活最夾？

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為了同步照顧到沒對象的妞妞們，現在妞編輯要來教大家不同星象的攻略手法，以及明年性生活最速配的排行榜，如果2021年想要脫離單身找到良伴，千萬不要錯過這篇「性運教戰指南」，自己要的男人自己追！

2021年想要脫離單身找到良伴？12星座攻略手法（按圖細閱）↓↓↓

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2021星座速配指數排行

同場加映！2021年度12星座性生活速配指數排行榜！還沒有找到伴的妞妞們快依照妞編輯給的教戰指南，誘騙小鮮肉吧，除了各星座的攻略手法，根據每個星座對「性」的態度，TANGA也歸類出了前兩名最「合拍」的星座，來看看自己身邊那位有沒有上榜啊！（還沒找到伴的也能依照這個名次，照自己最合的那位啊）

2021星座速配指數排行（按圖細閱）↓↓↓

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在這美好的歲末時光，妞編輯在此祝福大家都可以找到自己最愛的另一半！不管是定期的還是短暫的都沒關係啦，畢竟人生就是這樣，長期徵男友、但不徵長期男友！

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【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】

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