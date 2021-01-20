撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-01-20 18:00

周杰倫近日亮相，暴脹身材頓成焦點！結婚後集體發福變成男星的「魔咒」？許多身材曾經高挑又瘦削的男明星，一「封盤」結婚過上人夫生活後，幸福指數似乎與體重相輔相成一齊直線飆升，型男崩壞變得肥腫難分皆因「幸福肥」真的存在？

周杰倫從前身形瘦肖削，與現在發福身材判若兩人。（周杰倫@FB）

周杰倫婚後「無止境」發福 網友：胖到認不出

42歲周杰倫與嫩妻昆凌結婚接近6年，恩愛依舊，經常在社交平台上分享甜蜜合照「放閃」，成為人夫的周杰倫將「身材管理」拋諸腦後，已屆中年又自爆難敵珍珠奶茶誘惑的他，婚後身材無限發福，由從前六塊腹肌的身形，變成了一個大肚腩大叔，滿身贅肉引起熱議。

周杰倫過去身材瘦削。（周杰倫@FB）

▼▼▼【回顧周杰倫擁有「八塊腹肌」身材巔峰時期】▼▼▼

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杜汶澤嘲脹爆周杰倫：秋名山肥仔車神

近日周杰倫出席自己監製的賽車電影《叱咤風雲》的首映禮，被粉絲發現他又「肥出新高度」，即使身穿黑色的衣服也難以遮擋臃腫身材，圓潤臉頰脹爆與一旁瘦削的昆凌形成鮮明對比。就連杜汶澤也忍不住在社交網站上串爆周杰倫是「秋名山肥仔車神」，網友紛紛留言：「這些年周杰倫到底經歷了什麼？」、「周董胖成肥倫」、「我的童年毀了」等，看來就連粉絲都看不下去周杰倫的「幸福肥」。

周杰倫近日參加新電影首映禮被發現身型又暴脹許多。（VCG）

▼▼▼【周杰倫「肥出新高度」崩壞變大叔，連粉絲都看不下去？】▼▼▼

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▼▼▼【玄彬、李敏鎬也難逃發福命運？==>同場加映：男神們集體發福 玄彬、李敏鎬變油膩大叔 女生哭喊OPPA變肥了】▼▼▼

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婚後男方發福代表婚姻美滿又幸福？

婚姻幸福與夫妻生活的美滿程度從身材體重就能反映出來，「幸福肥」並不是空穴來風，根據德國的一項研究證明，婚後夫妻生活確實容易讓雙方的體重增加，而美國的另一項研究還指出原來夫妻的BMI指數能反映婚姻的幸福程度？

恩愛夫妻愛情太過滋潤，體重難受控不斷上升？（jaychou@IG）

▼▼▼【婚後易發福？夫妻BMI指數反映婚姻幸福程度？】▼▼▼

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參考資料：〈DOES LIVING TOGETHER MAKE COUPLES FAT？〉,〈UT Study: Secret to happy marriage: A skinny wife〉