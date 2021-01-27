撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-01-27 22:00

分手後還能做朋友？「前度」永遠是愛情中的一大課題，處理與舊情人的關係是一種智慧。若與前度不歡而散，普羅大眾可以避而不見，但對於明星來說，難免會與前度碰面或同台演出，他們又是如何應對及化解尷尬狀況？

許多情侶即使分手之後，也會與前度保持聯絡，將感情昇華成為友情關係？（《若是一個人》劇照）

黃曉明與「舊愛」李菲兒世紀同框引熱議

內地人氣綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》正如火如荼地熱播中，節目主持人黃曉明的前女友李菲兒，因參加節目而引起熱議，外界更舊事重提Anglelababy疑似做「第三者」介入黃曉明與李菲兒感情之事，引起軒然大波。

黃曉明與李菲兒曾經秘戀3年，一度是圈中半公開的秘密。（黃曉明/李菲兒@微博）

▼▼▼【黃曉明「舊愛」李菲兒曾暗指Angelababy的小三？】▼▼▼

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Angelababy被指「小三」忍無可忍反擊 黃曉明主動退出節目劃清界線

黃曉明與舊愛李菲兒同台讓Anglelababy昔日的「小三」傳聞再次傳得沸沸揚揚，Angelababy罕見發文否認，直指當初認識黃曉明時對方稱自己是單身，更表示：「李菲兒在雜誌上給了我一個莫須有的稱呼」，讓她背負「小三」罵名十年之久，如今「選擇自己站出來，把前因後果說清楚」，火藥味甚濃。

無論當年還是現在，Anglelababy、黃曉明與李菲兒的三角關係仍然撲朔迷離，在事件愈演愈烈之下，黃曉明亦在微博發聲明，公開強調Angelababy不是小三，更宣佈退出節目《乘風破浪的姐姐2》，與「前度」李菲兒劃清界線避免再次尷尬同台。

Angelababy曾被指介入黃曉明與李菲兒的感情。（angelababy@微博）

黃曉明

有什麼衝我來！ 黃曉明

▼▼▼【Angelababy與夫妻同心，微博上對外「開戰」？】▼▼▼

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黃曉明與「前度」李菲兒同場 全程當對方透明?

不過最近播出的《乘風破浪的姐姐2》集數中仍保留了黃曉明的畫面，眾所期待的黃曉明與李菲兒再次相見的畫面亦被保留，不過兩人似乎刻意避嫌毫無互動，甚至不敢看對方一眼，全程避開眼神交流。網傳節目組為避免再次發生爭議，而將黃曉明與李菲兒互動畫面全部刪光，有參與現場錄製的觀眾則爆料兩人在現場並沒有避嫌，李菲兒曾大方稱呼黃曉明為「曉明哥」造成全場起哄，不過如今這些曖昧互動已成絕響。

黃曉明與李菲兒同框全程眼睛朝下，零眼神交流，場面尷尬。（《乘風破浪的姐姐2》截圖）

▼▼▼【黃曉明與前度李菲兒同場極度尷尬？】▼▼▼

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娛樂圈中分手情侶比比皆是，更難以避免會與舊愛碰面，不是每一次分手都要撕破臉皮、老死不相往來，從情人退一步回到朋友身份，關係似乎變得更加輕鬆與長久，許多明星成為分手後與舊愛同台的的絕佳示範！

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與前度見面的應對方法

分手後與「前度」見面尷尬又煎熬？兩人相處不易，學習分離更難，當感情退溫，情人成為陌路人，分道揚鑣後如何面對「前度」亦是一道「愛情練習題」。從相遇相知，再慢慢變回永不相交的兩條平行線，走在各自生活的軌跡上，當年的恩恩怨怨都該一笑置之。

分手後與「前度」見面如何避免尷尬？（《失戀日》劇照）

▼▼▼【與前度見面5個應對方法，「這樣」也是放過自己？】▼▼▼