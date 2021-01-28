情人節｜票選10大令男生心動行為　 1個小舉動比短裙更吸引排榜首

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【情人節︳戀愛心理】性格被動的女生未必會考慮對心儀對象主動出撃，但仍可透過約會時的一些小舉動讓男生產生心動感覺，說不定對方能接收到你的愛意，甚至趕在情人節前出Pool。

【情人節】約會相處時的一舉一動亦能影響心儀對象對你的感覺，日本雜誌《CanCam》就訪問了100位男生，票選出「最令男生心動的小舉動」第1至10位。（《太陽的後裔》劇照）

除了悉心選擇約會場地，以營造浪漫甜蜜的約會氣氛，其實相處時的一舉一動亦能影響心儀對象對你的感覺，避免粗魯動作與言語上的不禮貌外，還可做什麼增加男生對你的好感？日本雜誌《CanCam》早前訪問了100位男生，票選出「最令男生心動的小舉動」，若你正為下次約會作準備，不妨也參考一下。

▼▼▼點擊看日男票選「最令男生心動的小舉動」第1至10位，第1位竟比身體接觸更吸引？▼▼▼

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參考資料：《CanCam》

▼▼▼同場加映｜好不容易與心儀對象約會，但之後就沒有下文，那麼可能是你於約會上為對方留下壞印象。了解日本男生認為的女生約會5大不受歡迎行為。▼▼▼

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▼▼▼同場加映︳準備好迎接約會的穿搭了嗎？若你還在為此煩惱，不妨參考一下日本男生票選最愛女生穿搭，獲得靈感。▼▼▼

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▼▼▼同場加映︳初次約會的心情難免興奮又緊張，如果不想講多錯多，不妨參考以下約會5大Dos & Don’ts，務求在對方心中留下美好印象。▼▼▼

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