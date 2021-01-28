情人節｜票選10大令男生心動行為　 1個小舉動比短裙更吸引排榜首

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-01-28 11:28

【情人節︳戀愛心理】性格被動的女生未必會考慮對心儀對象主動出撃，但仍可透過約會時的一些小舉動讓男生產生心動感覺，說不定對方能接收到你的愛意，甚至趕在情人節前出Pool。

【情人節】約會相處時的一舉一動亦能影響心儀對象對你的感覺，日本雜誌《CanCam》就訪問了100位男生，票選出「最令男生心動的小舉動」第1至10位。（《太陽的後裔》劇照）

除了悉心選擇約會場地，以營造浪漫甜蜜的約會氣氛，其實相處時的一舉一動亦能影響心儀對象對你的感覺，避免粗魯動作與言語上的不禮貌外，還可做什麼增加男生對你的好感？日本雜誌《CanCam》早前訪問了100位男生，票選出「最令男生心動的小舉動」，若你正為下次約會作準備，不妨也參考一下。

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參考資料：《CanCam》

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