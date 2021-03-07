撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-03-07 22:00

侍神令｜由46歲周迅主演的電影《侍神令》即將在Netflix上映，充滿靈氣的周迅演技精湛，每部作品皆屬佳作，行雲流水般的動作與神情演活了一個又一個角色，這次的新作品同樣是萬眾期待。 在戲劇裡周迅總是將角色演繹得楚楚動人，而現實世界中她的感情也如一個個跌宕起伏的劇情，這位才華橫溢又天真爛漫的女子，背後情路卻是崎嶇曲折。

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周迅逾多年情路屢遭挫折 婚姻破裂、傳聞8段感情均無疾而終？

眾所周知周迅的個性一直是大喇喇的，做事從來不拖泥帶水，對於愛情她也從來不遮遮掩掩，不像其他女明星，周迅幾乎每段戀情都會大方承認。有人說周迅是靠演戲和愛情來認識這個世界的，從青澀懵懂的初戀到40歲時踏入婚姻，這些年間周迅被爆出過的戀情至少有8段，而這個為愛癡狂的女人卻始終離「完美愛情」有著一步之遙。

我愛過太多人，他們都不愛我了。 周迅

周迅多年來感情一直起起伏伏。（微博@i周迅）

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在情傷中學習面對自我 周迅：我只能做我自己

2014年周迅與大她5歲的美籍華裔男演員高聖遠公開戀情，相戀70天後就宣佈閃婚，眾人都為周迅終於找到「愛的歸屬」而感到欣喜。怎料婚姻僅維持了6年便傳來婚變噩耗，兩人於上年正式宣佈離婚，他們同時在微博留下「祝安好」三個字，二人感情正式宣告結束，讓人唏噓不已。

每個人在愛情裡面都輕鬆不了。 周迅

周迅與高聖遠2014年在杭州的一場活動上，公開交換戒指宣布婚訊。（VCG）

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愛情與人生一樣，你沒有辦法控制的，所以你只有在過程當中珍惜和面對，無論是什麼樣的過程和結果。 周迅

周迅曾在一次訪談中談及對愛情的看法，她以「美好、變化、嚮往」三個詞來形容，她表示即使在感情中起起伏伏，自己的態度卻從來沒有改變過，就是「忠於自己」。周迅知道愛情這門課很難，自己也在學習當中，而每一段關係都讓她學會相處與包容。

對於周迅來說，或許每段戀情都是真愛，她曾分享自己從來不會記恨，所以與每一任戀人分開後，她從來不會說前度任何壞話。即使情路坎坷崎嶇，吃過苦、受過傷，但是周迅只要遇見愛情，仍然會奮不顧身地投入。只要付出過、交心過、愛過、痛過，讓一切好聚好散，也就值得了。

周迅從來都「忠於自己」，為愛奮不顧身。（微博@i周迅）

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