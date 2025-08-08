婚展2025｜8月婚展豐富優惠:兩萬旅遊券／迪士尼白金卡／其他禮遇

【婚展2025/籌備婚禮】相信不少新人都想捉緊「雙春兼閏月」 的本年，如果仍在籌備的情侶們，不妨先行預覽婚展，而下年2026年雖是盲年，不過馬年五行屬火，亦相當適宜嫁娶。每年灣仔會展呈獻四個全港規模最大的結婚節， 8月婚展便是其中之一，大家不妨預早做好準備、收集婚禮相關資訊！



8月婚展2025｜重點1. 8大展區 輕鬆滿足各需求

今屆為第119屆香港結婚節暨秋日婚紗展，匯聚中、港、日、韓、台、泰等地的婚禮專家。場內設有8個展區，匯聚中、港、日、韓、台、泰等地的婚禮專家，當中包括海外婚禮、攝影及蜜月旅遊，婚宴酒席、婚禮場地及戶外證婚，訂造婚紗及男士禮服、婚紗晚裝裙褂租借及婚紗攝影攝錄，新娘美容及婚前體檢服務，結婚鑽戒及嫁囍金飾，婚禮統籌服務、場地佈置及花藝，禮餅、囍酒、過大禮及回禮精品、姊妹裙、投資理財及其他服務 。

婚展2025｜「第119屆香港結婚節暨秋日婚紗展 」將在2025年8月8至10日舉行

對於婚展新手，第一步當然要物色婚禮場地，今次場內有20多間婚宴及婚禮場地選擇，各有優惠。以鄰近會場的香港萬麗海景酒店作例， 酒店提供婚禮午宴每席港幣$ 8,388起、婚禮晚宴每席港幣$ 10,888起等限定優惠（*優惠適用於指定日子、場地及菜單，受條款及細則約束），即場約見場地更可免費迷你杜拜朱古力開心果巴斯克芝士蛋糕一個！

8月婚展2025｜重點2. 入場即享免費獎賞

婚展優惠獎賞重重，只需購票入場即送價值過HK$400的「秋日戀人」福袋，當中包括LuLuLun Hong Kong 抗痘淨肌水潤面膜、日綿織物 Nichimen Orimono純棉洗面巾、Borghese HK 蜜桔皮亮白及深層清潔泥膜套裝等禮品。

8月婚展2025｜入場即享免費獎賞!（IG＠hkweddingfair）

另外入場券(電子或實體版)更可以將獎賞延續，憑婚展票尾當月到訪指定場地舉辦之活動門票，例如尖沙咀中心可換領「尖沙咀中心及帝國中心 HK$50 餐飲券」、RedMR 9折消費、利東街換領$20餐飲現金折扣券及多達16 間商戶獨家優惠券等。

8月婚展2025｜重點3. 多重驚喜獎賞

如果準備好大買特買的話，大家更不要錯過消費嬴獎賞的機會！於場內以指定電子消費，合共消費超過HK$3,800，即可參加一次《愛․尋寶》消費大抽獎，禮品種類包括嫁喜餅卡、名貴海味、美容護膚品、婚禮洋酒等。

另外，在場內2間不同的結婚服務商戶以指定電子貨幣合共消費滿HK$3,800或以上，即可參加台上大抽獎，嬴走豐富獎品，包括價值HK$20,000的旅遊現金禮券、2張香港迪士尼樂園一年免費入場白金卡2張、Fujifilm X half 數碼相機等等。

8月婚展2025｜重點4. 台上台下精彩節目

想清醒頭腦的話，場內亦有動靜皆宜的一連串精彩節目，只要成為新婚會會員，即可參加多個免費工作坊，例如沙畫工作坊、書法藝術工作坊、耳環工作坊等。

另外台上亦有不同精彩表演，例如婚姻導賞團、婚前營養解密等，而且8月9日更有Tyson Yoshi、 8月10日有林愷鈴Ashley擔任星級嘉賓！

「第119屆香港結婚節暨秋日婚紗展 」

日期：2025年8月8至10日

時間：中午12時至晚上8時

地點：灣仔香港會議展覽中心 1 號館

入場費：HK$20/一位

