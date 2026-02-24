你能及時察覺到異性好感嗎？從送花習慣測你能否第一時間接收訊號

當你喜歡某個人的時候，你肯定會偷偷地關注對方，尋找機會和對方說話。



你的言語和行動或多或少都會表達出你的愛意，因為面對你喜歡的人的時候是很難做到平靜無波的。但如果有異性對你好感的話，你能及時察覺到嗎？來測一測吧！

你能否從異性的舉動和訊息，第一時間察覺到他的好感呢（點擊放大瀏覽）▼▼▼

測一測你是否察覺異性的好感（《我的出走日記》劇照；01製圖）

當你要給喜歡的異性送花，你會特地去了解花語嗎？（01製圖）

當你要給喜歡的異性送花，你會特地去了解花語嗎？

A. 肯定會

B. 大多數時候會

C. 偶爾會

D. 基本不會



答案解析

+ 8

A. 你絕對能及時察覺異性的好感

你是個心思非常細膩觀察力很強的人，對方一些不同於平時的舉動你通常可以聯繫起來並分析出動作背後所代表的含義。若是有異性對你有好感，你是絕對可以從對方的言行舉止捕捉到一些訊息的，並在後續相處中去驗證你的猜想，給對方做出及時的反饋。

B. 你比較大的可能性能察覺到異性的好感

你平時算是個大大咧咧的人，但你卻能夠敏感地察覺到別人是否對你有好感，這都要歸功於你自身豐富的感情經歷。你很清楚地知道有好感的人對你好和普通朋友的好是有區別的，容易拈酸吃醋情緒波動多就是幫助你判斷的最好依據。

+ 12

C. 你較小可能性能察覺到異性的好感

性格陽光外向還特別自來熟的你，和任何人都能說得來話，他們也因此格外的喜歡你，以至於你特別容易把異性對你的好感也當成這種普通朋友的喜歡。除非對方能夠明確地向你表示好感，否則你是很難發現對方對你的小心思的。

D. 你不能及時察覺到異性的好感

有可能是以前受過情傷的原因，你完全把自己的心門封閉起來了。有異性對你好你也不會往愛情方面上想，只是純粹地把異性當作朋友。你面對他們的示好絲毫不為所動，就像茅坑裏的石頭又臭又硬。你這種無意識的行為足以把對方的好感慢慢地磨滅掉而你還絲毫沒有察覺。

+ 22

【本文獲「星座屋」授權轉載，微信公眾號：xzwcom】