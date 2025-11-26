分不開是因為習慣了？8個拍拖不愛了仍不分手理由　為自己想清楚

很多時候，以旁人的心態，我們看到身邊一些情侶或夫妻其實相處得不甚愉快，但是卻依然堅持在一起，他們是真的都這麼愛着對方嗎？就連同樣的現象發生在自己身上時，也是選擇不分手。如果你認為自己與對方相處的時候很不愉快，總覺得很痛苦，請多多為自己想一想，先好好愛自己，因為你值得遇到更好的另一半。



很多時候，大家選擇不分手的原因是因為習慣了，就算不舒服也覺得習慣了、離不開舒適圈，甚至是因為恐懼而不敢分手。

不想分手的8個理由

1. 不想一個人

當一個人習慣了有另一半可以依賴，覺得分手了自己會很孤單，所以就算覺得不合也不願意分開獨自一個人過。尤其是獨自一個人在異鄉生活的遊子，覺得形單影隻、什麼事都自己扛實在是太辛苦了。所以才會將自己對伴侶的要求降低，只希望有個人陪在身邊就好。一旦你選擇了不要一人面對單身的日子，最後只能度過兩人比一人更加孤單的日子。

2. 不想輸

有些人抱持着「人有我有」的心態，尤其是在分手後更加容易出現這樣的心態。不要讓前度看扁自己，因此快速墜入新一段感情，炫耀自己分手後也過得很好、還有人更加珍惜自己或證明自己已經放下了對方。這樣的關係是不健康的「療傷關係」，目的是要轉移自己的注意力，不要活在悲傷的情緒下。當對前度的感覺開始淡去，那麼與身邊這一位很可能會衍生其他的問題，把自己搞得更加難堪。

3. 擔心對方難過

有些人過於太為對方設想，覺得對方是一個好人，所以就算自己覺得兩人不適合也都不願意傷害他。這樣的關係並不存在着愛意，而是愧疚，久而久之就變成了怨恨的根源。時間拖久了，你會覺得對方耽誤了自己的青春，也恨自己當初不果斷而拖累了自己。

4. 對性事過於眷戀

要遇到性事非常契合的另一半其實是很難得的，但兩個人在一起不可能都只有在牀上做愛做的事，還有許多生活上的細節需要顧及，拖拉下去就只有一直分分合合的場面出現。當然，不與他人一起過怎麼知道不會再遇到？

5. 第三者

很多時候，部分人在自己不知情的情況下當上了第三者，在對方的甜言蜜語下，相信兩人是在錯誤的時間遇到對的人。也因為對方對自己依依不捨的態度，認定對方會為了自己而離婚，但通常很少會成功。根據統計，第三者轉正的機率大概只有10%。認清這個事實，不管你們倆是多麼的相稱，兩人的靈魂是多麼契合，一旦對方有另一半，這段感情就註定不會幸福。

6. 完整的家

很多結了婚的伴侶雖然相處得不愉快，但是為了孩子而繼續維持着名存實亡的婚姻。其實，兩個不快樂的成人，孩子也不會感受到幸福。如果是經常在家爭吵、冷戰、哭哭啼啼、家暴等等，對孩子造成的童年陰影會導致將來長大後的人格扭曲或其他心理疾病。

7. 共同朋友

兩個人在一起久了，之間就會有很多共同朋友，除了朋友之外還有親友們，為了難以交代和解釋，所以就勉強在一起。其實，相處的人是你們兩人，人生也屬於你自己，既然不合了就不必勉強，要交代的應該是自己，其他人的想法真的不用太介意。

8. 一切重新開始

當我們習慣了一段感情，要放手還真的不容易。再說，要開始一段感情又需要從約會、了解，看是否合適等等。這樣不停的循環的確是很累人的事，但是留在一段不開心的關係並不會比重新約會來得好過。試想想，十年後你依然與身邊這一位，你們依然相處得不太愉快，你也不開心，那麼何不邁出一步，放手吧！

感情是互補，但一段不開心的關係只會搞得自己身心疲累，這樣就何必折騰自己呢？

【本文獲「Goody25」授權轉載。】