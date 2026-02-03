婚展2026｜2月會展婚展重點攻略：16大餅卡優惠、嬴六萬旅遊禮券

【婚展2026/籌備婚禮】想打造一個完美婚禮，當中有著不少需要細項要準備。無論是目標明確的優惠好手，想即場對比不同品牌、剛準備婚禮的準新人們想搜羅資料講解，或是對婚禮有所要求的準新人，不能錯過可以一次過了解婚禮資訊，同時集齊不同婚嫁品牌優惠的大型會展婚展 ！



無論你是已經定好今年年末的結婚吉日，或準備2027年結婚的準新人們，今次二月婚展雲集逾百多個人氣婚嫁品牌，場內更設有八大展區，由婚紗攝影、婚禮攝錄、婚紗晚裝、新郎禮服，以至酒店及酒樓囍宴、珠寶首飾、婚禮佈置、結婚禮餅、結婚禮品、婚前檢查到證婚服務都一應俱全，能夠輕鬆滿足新人們的婚嫁需求。

第121屆香港結婚節暨2月婚紗展

日期 ： 2025年2月21至23日（中午12時至晚上8時 ）

地點 ： 香港灣仔會議展覽中心 1 號館

入場費： HK$20/一位

2月會展婚展2026｜ 重點1. 16大人氣餅卡及禮卷優惠

提到婚展，不少人都會聯想起回禮必備的餅卡優惠，婚展中入手餅卡及禮卷絕對是最佳時機！今次現場除了有傳統餅家奇華、美心西餅、東海堂 アローム、聖安娜餅屋，人氣西式餅家LADY M、GODIVA、 PAUL LAFAYET與Bonne maman，更有生活化的鴻褔堂、華御結、太興、LE CREUSET，以及agnès b.、La Maison du Chocolat、甜姨姨、永樂粉麵廠等新潮選擇，讓各位新人入手最合符自己個性的回禮之選。

2月會展婚展2026｜ 重點2. 消費嬴豐富禮品

想消費得更精明，當然不能錯過額外中獎機會！只要即日以指定電子付款方式，於最多兩間不同商戶合共消費滿HK$3,800或以上，即有機會嬴得包括尚朋堂空氣淨化器、尚朋堂 23L 燒烤微波爐、SOGO HK$1,000禮卷和德國寶超級旋轉光波爐等各種獎品。

另外，消費滿指定金額更可以參與第二重賞‘Happy Couple’ 台上大抽獎，有機會贏取更名貴獎品，消費越多中獎機會越高！獎品包括價值HK$60,000的旅遊現金禮券、Apple iPhone 17 Pro Max 1 TB、Midea 28公升變頻二合一空氣淨化抽濕機以及價值接近二萬元的MOURI日本Akoya BB珍珠4.5mm頸鏈等。

2月會展婚展2026｜ 重點3. 台上精彩表演

除了婚嫁好物後，場內更有一連串精彩、實用的婚禮資訊，例如風水玄學家張芯熏師傅的分享、 四隊婚禮樂隊演出、精緻韓式新娘化妝教學等。另外更有雲浩影、吳業坤、莊子璇與胡子貝等星級歌手輪流獻唱，讓大家不知不覺就渡過一整日。

2月會展婚展2026｜ 重點4. 新婚會會員限定禮遇

作為情侶好去處，除了實際的消費項目，會場亦提供不同的免費DIY工作坊，讓大家可以適時休息一下，稍作回氣，理清思緒。只要大家即時加入新婚會，即可以參加場內多個免費DIY工作坊及服務，包括手作黏土麵包鎖匙扣工作坊、愛心毛絨編織掛飾工作坊、調配專屬愛情氣味等。