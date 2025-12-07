他為什麼依然單身｜不婚者心聲金句：單身不是缺陷 將就才是

【他為什麼依然單身/netflix影集】 由霍建華和朱珠主演的《他為什麼依然單身》，近期引起不少關注度，劇情細膩刻畫適婚男女中對婚戀的焦慮。雖然劇集改編自2006年的經典日劇《熟男不結婚》，劇組為更引起觀察共鳴，特意打造了3000份問卷收集意見，從而打造出貼近現代人的戀愛與生活日常的對白場口，就讓我們一起了解這套《他為什麼依然單身》的魅力吧！



《他為什麼依然單身》 金句：「成年人的世界哪有這麼多容易的事？容易禿、容易胖、容易窮、容易找不到老婆。」

人愈大，愈會明白到一切帶之不易，生活當中許多看似日常的事情，小至生活秩序、身材管理、人際關係，大至生活規劃與未來發展，一切都需要付出與維繫。想要成為一個「體面」的成年人，必須要持之以恆的努力，克服人生路上的挑戰與困境，向著自己所期望的目標而行。

「成年人的世界哪有這麼多容易的事？容易禿、容易胖、容易窮、容易找不到老婆。」（《他為什麼依然單身》劇照）

《他為什麼依然單身》 金句：「單身不是缺陷，將就才是」

年輕的時候也許會認為戀愛關係大過天，隨年齡增長後意識到個人空間的重要性，漸漸發現最大的問題不再是身邊有沒有一個伴，而是強行留下一些不合適的關係更令人感到不適。

「單身不是缺陷，將就才是」（《他為什麼依然單身》劇照）

《他為什麼依然單身》 金句： 「我不是在等待完美的人，我是在等待自己不怕孤獨的那天」

愛人先要愛自己，如果沒有好好正視自己的內在需求，只向外求的話，主導權不在自己手上的話，一不小心很容易會跌得遍體鱗傷。在碰到白晝或新的對象之前，請好好照顧、愛護自己，讓孤獨不再成為你的軟肋，享受與黑夜共舞。

「我不是在等待完美的人，我是在等待自己不怕孤獨的那天」（《他為什麼依然單身》劇照）

《他為什麼依然單身》 金句： 「結婚不是女生唯一的終點，最可貴的是你知道自己想要什麼」

社會上有種無型的框架與標籤，認為不同年齡都有「應該」完成的事：十八歲成年就好比擁有自理能力、二十多歲就應該尋得一份安穩工作、三十歲就應該成家立室等等，逼使著人要去追趕許多期許與虛構的目標。不論是任何選擇，盲目而追、只湊合而過，相信都只會落得不幸福的下場。只要在不傷害他人的前提，盡情追求自己所思所想吧。

「結婚不是女生唯一的終點，最可貴的是你知道自己想要什麼」（《他為什麼依然單身》劇照）

《他為什麼依然單身》 金句： 「討厭的事情要堅定的討厭下去」

相信不少人都會有所共感的是，成年人的一堂課，總在不知不覺間學會婉轉與退讓吧。那怕再困難，有些底線仍需捉緊，勿失勿忘，堅持是很不容易的，要堅記不要成為你最討厭的那種人呢。

「討厭的事情要堅定的討厭下去」（《他為什麼依然單身》劇照）

《他為什麼依然單身》 金句： 「明天我要睡到自然醒，我要做自己喜歡的事情，買自己喜歡的衣服，吃自己喜歡的食物，這就是單身的幸福。」

不論是單身或戀愛中，最好的模樣就是選擇一切自己所喜歡的事情，小至吃的食物 、穿的衣服，大至自己的生活規劃，一切都是順心而行，這才是懂得對自己的人生負責。

「明天我要睡到自然醒，我要做自己喜歡的事情，買自己喜歡的衣服，吃自己喜歡的食物，這就是單身的幸福。」（《他為什麼依然單身》劇照）

▼▼▼【按圖看更多】《他為什麼依然單身》 金句▼▼▼