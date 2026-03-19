婚展2026｜3月會展婚展重點率先看：13大餅卡優惠、30大本地品牌

【3月好去處/婚展2026/籌備婚禮】對於剛準備婚禮的準新人而言，籌備婚禮要準備的細項可不少，由四師（攝影師、律師、化妝師到婚禮司儀）、心水婚紗禮服以及婚宴場地全部都需要精神、心力去慢慢挑選。如果想節省時間，不妨適時行逛集眾多婚禮資訊於一地的婚展，獲取婚禮靈感之餘，更可以從中搜羅相關的婚禮優惠！



作為大型會展婚展，場地內雲集逾二百多個人氣婚嫁品牌，場內更設有八大展區，由婚紗攝影、婚禮攝錄、婚紗晚裝、新郎禮服，以至酒店及酒樓囍宴、珠寶首飾、婚禮佈置、結婚禮餅、結婚禮品、婚前檢查到證婚服務都一應俱全，能夠輕鬆滿足新人們的婚嫁需求。

「香港婚紗展暨海外婚禮博覽2026」及「香港婚宴展暨婚禮佈置博覽2026」

日期 ： 2025年3月20至22日（中午12時至晚上8時 ）

地點 ： 香港灣仔會議展覽中心5EFG 號館

入場費： HK$25/一位

3月會展婚展2026｜ 重點1. 13大人氣餅卡及禮卷優惠

提到婚展，不少人都會聯想起回禮必備的餅卡優惠，婚展中入手餅卡及禮卷絕對是最佳時機！今次現場除了有傳統餅家奇華、美心西餅、東海堂 アローム，人 氣西式餅家A-1 Bakery、Häagen-Dazs™、 LIFETASTIC、LUCULLUS、PAUL LAFAYET，更有生活化的鴻褔堂以及永樂粉麵廠、阿嫲現烤手工蛋糕及銀杏館等新潮選擇，讓各位新人入手最合符自己個性的回禮之選。而且今次更有餅卡禮券回贈，大家只需於餅卡禮券參展商以電子消費滿港幣$1000或以上及完成指定動作任務，即有機會獲餅卡禮券回贈！

3月會展婚展2026｜ 重點1. 13大人氣餅卡及禮卷優惠（FB＠Wedding Expo 香港婚慶．博覽網）

3月會展婚展2026｜ 重點2. 本地特色品牌首度進駐

不少新人都會想在婚禮上增添個人特色，例如適心選擇回禮，或一些有趣的Vendor，讓到場的朋友與家人能夠好好享受當日。今次首次打造「情侶主題市集」展區，場水集合了30個特色本地品牌，由飾物、訂製香水、手作設計、回禮禮物、情侶生活選物、婚禮輕食及設計花藝都有。

3月會展婚展2026｜ 重點3. 消費儲分換獎賞

以往婚展都是以遊戲換取獎賞，今次大會首度改革成消費儲分獎賞計劃！大家以電子付款方式消費滿港幣1,000元即可獲1分，憑藉至少兩間不同類別的商戶單據所得積分，即可兌換獎賞，獎品總值超過18萬，包括ace. 行李箱、BOSE QuietComfort耳機、Dyson吸塵機！

3月會展婚展2026｜ 重點3. 消費儲分換獎賞（FB＠Wedding Expo 香港婚慶．博覽網）

3月會展婚展2026｜ 重點4. 連串免費婚禮服務

場內亦提供不少免費服務，例如免費個人色彩鑒定服務、免費擇日服務、免費塔羅占卜、情侶免費速繪等。另外，大會舞台亦提供一連串精彩、實用的婚禮資訊，例如接新娘教學、結婚金器籌備、海婚禮趨勢等， 無論有否消費亦可以讓一眾新人可以滿載而歸！