造愛穿襪子更易高潮？高潮3大疑問：自慰太刺激影響造愛沒高潮？

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-06-17 22:00

性愛教室｜女性高潮可遇不可求？只能靠運氣？不少女性因無法達到高潮而沮喪，甚至會產生挫敗或自卑感，苦惱「點解人哋得我唔得？」，另一方面又怕打擊到伴侶，只好假裝高潮取悅伴侶。

造愛不是必然有高潮，關鍵是什麼？荷蘭格羅寧根大學（University of Groningen）一項與女性高潮有關研究，指女性達到高潮的關鍵是安心及舒適感。

女性高潮真的可遇不可求嗎？（《下輩子我再好好過》劇照）

另外，有性治療師在網站《Your Tango》指出女性要達到高潮，不是只靠運氣，其實也有有小訣竅可增加高潮機會，例如造愛時穿襪子，可讓腳部血管擴張，血液更容易流向性器官，更較高比例的女性可藉此達高潮。

研究指出女性要達高潮，關鍵在感到安心及舒適。（《戀人絮語》劇照）

女性的高潮疑難，豈只有沒有高潮？也有女性因為太快高潮而煩憂，高潮後性慾會降低，明明未覺得「滿足」，卻提不起勁繼續下去，情況有如男性「早洩」； 有些則自慰時能達到高潮，造愛時卻偏偏沒有高潮，遇到這些情況應如何解決？

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參考資料：Your Tango、BBC

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