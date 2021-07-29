失戀｜重新振作需要時間　逼自己不去想起一個人　是在自我折騰

重新振作是一個過程，我們總不能在分手以後就立即逼自己振作，痛苦是需要時間伸延，直至某一天，你心底裡都覺得「痛夠了」，這時候你才可以聊「振作」這回事。有些人會選擇不承認自己的脆弱，反正工作夠忙碌，那就專心工作讓自己忙碌飽，好讓自己連一點靜下來的時間也沒有，那麼你就可以不用想起那個人。



逼自己不去想起一個人，其實也是在折騰你自己。（《請融化我吧》劇照）

逼自己不去想起一個人，看來這是我們不少人都經歷過的事情，只是逼自己不去想起一個人，其實也是在折騰你自己。這就像你有傷口，卻一直沒有理會，以為看不見就不會痛，但是痛楚的訊號還是會不斷傳達過來，只要到你稍一放鬆下來，你就會想起，原來你已經失去了一個很重要的人。

這個人的存在，不像是一件物件的存在，你遺失了他，不能立即找另一些東西來替補。他離開了，你就要先練習失去了他的過程，就算你身邊有新的人，但抱歉，你知道你還是需要練習獨處，獨處的意思是適應那位親愛的他不再於你身邊的時間。

你需要給自己定下來的課題，是你容許自己的情緒低落多久？（《男朋友》劇照）

由事情的發生，到接受的過程，一切都來得很突然，畢竟世上的分手太多是毫無預告的，就算之前有先兆，但你總不會樂意預計分手的出現。於是突然而來的分手，往往會打亂你生活的節奏，本來會每天與他傳的訊息，現在不用傳也不必要傳了；本來你會到哪裡去，會自動自覺跟他報告一下，現在不需你如此費神了；本來逢週末的假期就是要想想如何與他度過，現在呢？都不用了，一切都不用了。

你和他恍惚在同一時間回復單身嗎？還是你回復單身，而他已緊接進入另一段戀情？都不重要了，反正接下來距離你康復的路還很長，而且有部份的路途是必須由你一個人自己來走。而你需要給自己定下來的課題，是你容許自己的情緒低落多久？若然最苦的時間已捱過了，那麼接下來的課題的確是「重新振作」了。

▼▼▼【按圖看】更多愛情金句：分手後別急著裝沒事，重新振作需要時間▼▼▼

重新振作需要時間，但的確，若然時間來到，你就不能再找藉口逃避振作。

從來能夠把你從痛苦中帶走出來的人，就只有你自己。

P.S.在書展的簽書人海中聽到的，以這故事送給仍身處在痛苦中的人。

關於作者

鄺俊宇，著有《愛你，若只如初見》，《有一種幸福叫忘記》及《數到三，就放手》，三部曲作品均曾登暢銷榜第一位。



同場加映：【按圖看】更多分手愛情金句：別再容讓自己陷入幻想，及早抽身才能好好療傷。延伸閱讀：前度分手後忽然示好？勿輕易再留戀 拖泥帶水最痛的人只會是你

【按圖看】更多鄺俊宇愛情金句：還在懷念過去的他？告訴自己分手要狠，才是積極向前的方法。延伸閱讀：分手後最好斷絕來往 不捨拖拉只會再受傷害 何必對錯的人長情？

【按圖看】更多鄺俊宇愛情金句：如何從情傷中站起來？（愛情出現第三者只因有人愛得自私 別自責不夠好：失去妳是他損失）

【按圖看】更多鄺俊宇愛情金句：沒有過去的苦澀，未必嚐到今天的甜，延伸閱讀：愛情不是努力就能留住 感激他當天的狠心成就你今天的堅強