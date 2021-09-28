網民票選床上7大NG行為瞬間「軟掉」　催促完事問「得未啊?」大忌

性愛教室｜性事上女人善變？其實男人也可以變得快，前一秒性致勃勃，下一秒慾火熄滅，令你一臉疑問不知為何？此情況不妨回想，你是否無意中做出了一些事情，令對方瞬間慾念全熄？



台灣YouTube頻道「可樂研究社」的團隊，就「女性在性事上的NG行為」收集網民意見，總結女生在床上不應做的7個行為，並邀請兩性專家許藍方博士分享意見。想在床上床下都「攻陷」他的心，不妨參考，避免犯錯。

女生7大行為會損男人性慾。（《海角7號》劇照）

冷言冷語損性慾埋心結

性愛時零反應，被形容為「死魚」情況，是最令男人失去性趣的行為之一。造愛時反應冷淡，甚至一完事就立即玩手機，也會令男人感覺不受尊重。如果你在性愛中感覺不舒服，不妨與伴侶坦白，再一起尋求解決辦法。

床上冷言冷語除了損性慾，更有機會埋下心結。（《下輩子我再好好過》劇照）

除了反應冷淡，有時言語也會影響性致，在床上對他冷嘲熱諷，說話如「你入咗啦？」、「你射了嗎？」，又或直接嫌棄對方的尺寸或持久度，都會令對方受到傷害，也有機會留下心理陰影，影響日後表現。縱使不滿也可先忍受，完事後禮貌性或婉轉地表達感受。

而在性愛途中催促完事，對男性而言也是「一盆冷水」，經常抱怨「太久了」、「得未啊？」，此舉造成壓力，或會瞬間軟掉，長久下來，有機會造成心理性陽痿。

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