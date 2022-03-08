【大S再婚】 回顧徐熙媛五段情史　曾跟藍正龍周渝民交往！

【大S再婚】近期汪小菲與新歡張穎穎打得火熱，誰不知道大S（徐熙媛）今早宣布再婚的消息，跟前夫汪小菲離婚剛4個月再婚一事，完全震驚中港台三地。大S今早與韓團「酷龍」成員具俊曄一同於個人社交平台宣布婚事。據知二人於韓國已登記註冊，之後將會前往台灣度蜜月。



【大S再婚】大S今早發表再婚聲明。（IG@hsushiyuan）

大S自小就讀台灣著名的華岡藝校，有不少有名的藝人都在此校就讀，如林志穎、楊丞琳等。在學期間已認識不少好友，更跟吳佩慈、阿雅組成七仙女。其後大S姊妹們憑活潑可愛的形象一炮而紅，之後就開始從歌手轉型到主持打好基礎，2001年大S跟F4合作拍攝《流星花園》，紅遍全亞洲使大S成為炙手可熱的藝人。

自此大S把重心放到演戲上，直至跟前夫汪小菲結婚後基本上息影了。之後2018年復出隨同前夫汪小菲一同拍攝《幸福三重奏》真人騷，當時製作組邀請了看似甜蜜幸福的三對夫婦出演，現時已有兩對離婚了，因此被網民笑言節目應改名為「幸福三重咒」。

【大S再婚】節目中現時已有兩對離婚了，因此被網民笑言節目應改名為「幸福三重咒」。（《我們是真正的朋友》截圖）

入行多年，大S一共公開過5段戀情。第一段是她跟黑人（陳建州），二人自小關係非常好兼是兒時玩伴，其後徐媽媽更收黑人為乾兒子，直至大S高中時候分手。後來大S亦表示自己小時後分不清兄妹情及男女戀情。

【大S再婚】第一段是她跟黑人（陳建州），二人自小關係非常好兼是兒時玩伴。（《我們是真正的朋友》截圖）

第二段大S所公開的戀情就是跟現任老公韓團「酷龍」成員具俊曄。當年具俊曄以嘉賓身份出現於蘇慧倫的演唱會，當時大S亦在場，其後二人結識後大S便展開追求。二人交往後相當甜蜜，為了打破語言隔膜都為對方學習中文及韓文。有次被傳媒拍到二人遊玩的照片，具俊曄竟否認此事並拒絕到大S所主持的節目上作客，後來大S重提一事淚流滿面。據知二人分手原因是男方公司下禁愛令。

第三段公開戀情是跟藍正龍，由於男方曾於《流星花園》客串一角，讓大S對其一見鍾情。向來性格強勢的大S為了藍正龍改變成一個溫柔端莊的淑女，妹妹小S亦曾爆料指大S很怕藍正龍。二人一起四年最終分手收場。至於分手原因當時有台媒指是二人價值觀不一，甚至大S曾於訪問中指：「他（藍正龍）一直不打算結婚。」

【大S再婚】跟藍正龍價值觀不一而分手。（視覺中國）

第四段戀情就是跟仔仔（周渝民）因合作《流星花園》而感情變深，其後再次合作拍攝戰神讓彼此有更深的認識。2005年仔仔（周渝民）不幸遇上車禍，大S即時趕到現場。此事二人發現彼此在自己心中的位置，便決定走在一起。大方意外後也不避諱放閃，可惜2年半後亦分道揚鑣。

【大S再婚】跟仔仔（周渝民）因合作《流星花園》而感情變深。（《流星花園》劇照）

第五段就是為人所知的跟前夫汪小菲的一段情。二人通過好友生日派對而認識，一見鍾情。僅僅相識20多天，只見過4次面就決定結婚。在籌備婚禮前期二人已產生不少矛盾及問題。婚後大S開始慢慢減產息影，由於前夫汪小菲是獨生子，所以她有了替汪家傳宗接代的壓力。

其後大S終於懷上女兒，不久後未知是否傳統觀念的原因使大S再追趕第二胎。當時生第二胎時她已是40歲，屬於高齡產婦，差點斷送生命。之後就經常無間斷地傳出二人婚變的消息，不過二人都否認一事，直到去年6月二人突然公佈離婚聲明。離婚剛4個月，大S今早宣布再婚，果然是大S作風。以前大S曾於節目大談自己的戀愛觀。

如果知道彼此不是對的人，那就給彼此另一機會，再去找另一個人 大S（徐熙媛）

【大S再婚】大S完全是敢愛敢恨的女人。（大S@WEIBO）

看到大S以往的5段情，都深深感受到她具不拖泥帶水的性格，一旦發現不合適立馬斬斷情絲，敢愛敢恨的女人，在此祝福大S。