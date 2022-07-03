谷德昭林子萱拍拖18年協議不婚仍恩愛　面對至親離世全靠女友相伴

谷德昭｜珍寶海鮮舫沉船事件令一眾港人大感婉惜！珍惜海鮮舫陪伴不少港人成長，是港人們的集體回憶，亦是經典電影《食神》的取景地。沉船消息傳出，引起了大眾關注，谷德昭也在社交平台上載了昔日與周星馳、吳孟達等人在船上拍攝《食神》時的合照，感嘆「珍寶不在了！」

谷德昭是做編劇而入行，後來獲周星馳賞識，兩人合作拍下了《破壞之王》、《國產凌凌漆》等多套經典電影，其中谷德昭在《食神》中飾演「唐牛」一角更是深入民心！谷德昭與周星馳可說是合作無間，更令谷德昭瞬間成為了圈內著名編劇，後來亦有在幕前發展，並開始擔任導演，但在他事業巔峰時，卻迎來了人生低潮！



谷德昭在社交平台上載了昔日與周星馳、吳孟達等人在船上拍攝《食神》時的合照，感嘆「珍寶不在了！」（koktakchiu＠IG）

谷德昭於《食神》中飾演「唐牛」一角深入民心 曾因周星馳被逐出師門？

周星馳的電影深入民心，幕後的編劇也絕對是功不可沒！谷德昭自大學畢業後，就拜了著名導演高志森為師，一直跟隨高志森學習編劇！因為谷德昭寫的劇本內容扎實，而且幽默的橋段能令電影更生動，所以他深得高志森的喜愛，可說是其得意門生！入行不久，谷德昭更被高志森指派負責為電影《家有囍事》撰寫周星馳與張曼玉的故事線，也因此戲令他與周星馳結緣。

谷德眧曾分享指，在初次與周星馳會面時，周星馳看過了數頁劇本後，就把劇本扔在谷德昭面前，當時谷德昭大受打擊，但在冷靜過後，谷德昭就花了三日三夜研究周星馳的風格，並寫出了令對方滿意的劇本，更與周星馳一拍即合，其後兩人更合作拍出不少深入民心的經典作品，亦大獲好評！不過，兩人合作的成績越來越好，卻引來谷德昭的恩師高志森不滿，有指因高志森與周星馳之間有很深的誤會，又知道徒兒一直為他效力所以大感不滿，甚至將谷德昭逐出師門！

周星馳得知此事後感到很自責，所以向谷德昭承諾會跟他長期合作，後來谷德昭就一直為周星馳撰寫劇本，兩人合作拍了多部作品，其中《破壞之王》、《食神》等經典電影更是深入民心，令谷德昭的事業直逼巔峰！

谷德昭與周星馳合作拍了多部作品，其中《破壞之王》、《食神》等經典電影更是深入民心，令谷德昭的事業直逼巔峰！（《食神》劇照）

谷德昭2位親人相繼離世 面對人生低潮全靠女友相伴

在谷德昭的演藝事業發展得一帆風順時，卻迎來了人生低潮，他有兩位親人竟先後自殺離世，失去兩位至親令他悲傷萬分！谷德昭的母親於2006年疑因長期病患而感厭世，所以決定跳樓自殺，媽媽的離世令谷德昭傷痛不已，甚至需要接受心理輔導。怎料，喪母之痛也還沒走出，谷德昭又再經歷多一次親人離世，他的20歲侄子亦因情緒問題，在同一處墜樓自殺。面對親人相繼離開，對谷德昭造成很大的打擊，更令他一度患上憂鬱症，完全封閉自己！

幸好在這段時間谷德昭獲女友林子萱不離不棄的陪伴，才讓他能夠走過低潮。谷德昭更因為此事而了解到患上思覺失調的嚴重性，於近年與侄女谷祖琳一同成立「思覺基金」，透過分享自身經歷，幫助受情緒困擾的患者走出陰霾，並令外界對情緒病有更多認識！能夠將自身的悲傷經歷鼓勵其他人確實是不簡單，看得出谷德昭也鼓起了很大勇氣！

在谷德昭的演藝事業發展得一帆風順時，卻迎來了人生低潮！（koktakchiu＠IG）

谷德昭林子萱拍拖18年協議不婚仍恩愛 對患病女友不離不棄

在愛情方面，在谷德昭面臨人生低潮時得女友林子萱的陪伴，而在林子萱患病時，谷德昭也同樣在旁不離不棄地照顧！谷德昭與林子萱拍拖至今18年，兩人早有協議不結婚不生子，但依然無損兩人感情，互相扶持走過高山低谷，感情更是十分穩定。

近年，林子萱因受荷爾蒙失調及濕疹影響，導致頸部腫脹及腰間長滿了濕疹紅印，更因此而令情緒大受困擾，但幸好身邊有谷德昭的陪伴，間中到海灘曬太陽增加免疫力，谷德昭甚至會把工作暫時放下，抽時間陪伴女友，看得出兩人十分恩愛！

谷德昭與林子萱雖然沒有一紙婚書所約束，但感情及關係與老夫老妻無異，兩人陪伴大家歷過多個人生低谷，走過18年愛情長跑，也祝福兩人繼續恩愛！