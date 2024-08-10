七夕2024｜4個禁忌寧可信其有：結婚或聚少離多、行房冒犯先人

七夕2024｜今天（10日）是農曆七月初七，即是七夕。它的典故，我們都耳熟能詳。因牛郎織女相愛，而觸怒玉皇大帝，從此他們只能在黃曆七月七日的晚上見面。時至今日，七夕已經演變成情侶紀念的日子，不過在慶祝的同時，也要注意以下4個禁忌。



七夕故事由來

相傳玉皇大帝有7個女兒，小女兒織女最聰明可愛、手藝精巧。而牛郎則負責替玉皇大帝管理一群牛，並與織女情投意合、熱戀，甚至荒廢原本的工作。這事觸怒了玉皇大帝，降旨他們每年僅能在黃曆七月七日的晚上才能見面。後來織女被王母娘娘帶回天庭，拆散他們美好的婚姻。

牛郎追上天庭，卻被王母娘娘的天河所隔。後來，牛郎和織女的忠貞愛情感動了喜鵲，千萬隻喜鵲飛來，搭成鵲橋，讓牛郎織女走上鵲橋相會，王母娘娘對此也無奈，只好允許兩人在每年七月七日鵲橋相會。

乍聽中國情人節的由來，真的既淒美又浪漫。但坊間有傳七夕有諸多禁忌，若然觸犯就會造成不幸！寧可信其有，不可信其無，我們一起看看牛郎和織女的忌諱吧。

七夕2024禁忌｜1. 不能結婚

七夕2024禁忌｜傳說七夕結婚感情容易生變。（《求婚大作戰》劇照）

雖然牛郎織女在一年一度的七夕可以相會，但是時間非常短暫，不久後又要分別了。如果在七夕這天結婚，傳說結局也是會一樣的，聚少離多，感情也容易生變。況且農曆七月是俗稱的「鬼月」，也是不宜結婚。

七夕2024禁忌｜2. 避免穿著有破洞的服裝

七夕2024禁忌｜七夕當天別穿破爛衣服。（《奶酪陷阱》劇照）

走在街上，破洞的服裝非常常見，亦是時髦和潮流的象徵，破洞的牛仔褲基本上每人都不缺。但是在七夕當天穿破爛衣服，似乎在跟織女唱反調！女人不好惹，大家最好還是不要讓織女不高興，不然感情可能會產生裂痕。

七夕2024禁忌｜3. 不要吃牛肉

七夕2024禁忌｜七夕當天應盡量避免吃牛肉。(《舉重妖精金福珠》劇照）

牛郎的工作就是照顧好牛隻，所以七夕當天應盡量避免吃大量牛肉，放題這些可免則免。代入牛郎的角度來看，每天辛苦飼養牛隻，其他人又一邊吃掉，應該會很不爽吧！

七夕2024禁忌｜4. 避免行房

七夕2024禁忌｜古人不建議夫妻在七夕同房。(《戀愛可以持續到天長地久》劇照）

適逢七夕，情侶們或許都會選擇簡單在家渡過。一起下廚，看電影這些當然沒有問題，但房事最好還是避免！根據古書記載，古人都不建議夫妻在七夕和中元節同房。以道教的角度來看，農曆七月七日是道教五大祭祀日之一，亦稱作「道德臘」，「臘」就是祭祀的意思。祭祀是對祖先和眾神的尊敬，色情事情可能會冒犯到先人，當然是萬萬不可。所以為了雙方的終身幸福著想，情到濃時還是先忍一忍吧。