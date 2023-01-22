2023新年運勢 心理測驗｜新一年又來了，定立2023大計時有否想鐵定加強的部分嗎？大家想加強運程，戀愛還是事業呢？要算女生們的苦惱，愛情一定長居要事之一！無論是想脫單的單身女或戀愛中的女生，都總會有為情所困的時候。但要煩惱的可能不單單是外在因素，有可能是源自對自己的理解不足，你又知道有什麼問題一直阻礙自己的戀愛運嗎？



2023 新年運勢心理測驗 （《今天決定我愛你》劇照）

女生們除了透過運程，塔羅占卜來排解愛情惱憂，但有時候我們內心潛意識的想法和自己主觀認為的其實不太相同，不妨嘗試用心理測驗看穿困惑的成因！女生們可參考近日火紅的台灣心理測驗，輕鬆6題測出專屬自己的2023年小提點，找出自己的盲點，趕快開始調整自己2023大計，增強戀愛運！

台灣燈會（光源台北）近日推出一個火紅測驗，為2月5日登場之「2023年台灣燈會」作宣傳！原來台北市政府與Pinkoi以及知名設計師陳普合作，結合燈會主題「每個人都是城市光點」的概念，以光作願，同步推出有趣的新年運勢測驗。運勢測驗中一共有10種測驗結果，內文還有2款「超稀有」結果！

2023新年運勢 心理測驗｜（@光源台北）

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筆者溫提：此心理測驗暫時只有手機板，獲得稀有結果的女生，恭喜你！沒有獲得稀有結果的女生都要好好把握機會，加油在新一年衝刺！ 而結果運勢只供參考，重點是注意自己的盲點，加以解決！

資料來源：台灣燈會（光源台北）