情人節花束推薦2023｜踏入二月，情人節的氣氛愈發濃厚，代表什麼？挑選情人節禮物及花束的日子來了！大家都各適其適、花樣百出，除了情人節禮物要合心意之外，更可能要加送適當心意以表愛意，你可能曾經嘗試過送鮮花、心意卡、自煮大餐，不知對於將近的2023 情人節，你又有何打算呢？



你又是否在這些困局當中呢？另一半對於鮮花興致缺缺、鮮花感覺浪費，保鮮期短、鮮花成本高、想別具心思又不想重複去年或是前年的選擇？對於正在苦惱小心意的大家，今次《01女生》在Pinkoi網站精選出6大送花提案，一網打盡鮮花以外的其他送花選擇，相信絕對可以幫助你！

情人節2023｜6大送花提案！ (《雪降花》劇照)

情人節花束推薦2023｜1. 保鮮花

擔心鮮花保鮮期短？保鮮花會是一個好選擇！它的保質期不單比乾花來得更長，乾花大約1年左右，而永生花能夠保持3至5年，甚至更長！因為永生花是100%的天然真花，永生花經過獨特的脫水、脫色、著色、乾燥等製作工藝，令花朵的色澤與質感始終如一！正因為品質最好的當季鮮花才會被挑選製作永生花，它的價錢相對會比鮮花稍貴一點，但絕對適合喜愛花朵但又擔心保鮮期短的女生！

情人節花束推薦2023｜2. 樹脂花

樹脂花過往通常出現在配飾當中，例如滴膠樹脂耳環、頸鏈、髮夾、配飾盒子等，近年以樹脂花所組成的誕生花燈十分流行，是以細銅線制作花和葉的框架，加以樹脂液沾浸填充而成。因著樹脂液通透的顏色及反光材質，會使成品比真花來得更有藝術感，充滿浪漫、朦朧美感！而樹脂花主要靠人手製作，形態都會獨一無二，專屬的祝福十分合適文青類及重視生活品味的女生！

情人節花束推薦2023｜3. 原木花

相信喜愛木頭的情侶應該一同走過、經歷不少日子，雙方感情穩固，木頭象徵著家中溫馨穩重的存在，相信挑選原木花的都深明木工的美感及當中的溫度。木頭的美感，在於每一次製作都會因為紋路與特性不一，而且木頭自帶香氣，絕對適合感情穩固及深穩的低調女生！

情人節花束推薦2023｜木頭花自帶香氣及溫度，收到必定驚喜！（Pinkoi照片）

情人節花束推薦2023｜4. 皮革花

永不凋謝的花愈來愈多，當中可以突顯個人手工及心意的，莫過於皮革花！皮革花造型像真，市面有些店舖可直接購買材料包，毋須縫製，在家簡易完成！當然亦可大手買入一束現成的皮革花，皮革的顏包多變，絕對合適型格及喜愛手作的女生！

情人節花束推薦2023｜5. 編織花

編織花亦是近年大熱，透過毛線及鉤針鉤出永不凋謝的編織花，因著毛線粗幼度、顏包多變，可以造出不少形態以及當季的花束！造型可愛、溫柔奶油調的編織花最好送給可愛打扮及熱愛小玩意的女生！

情人節花束推薦2023｜6. 多肉植物

多肉植物時常都被稱為懶人植物，以不用經常打理、澆水量少、放置一角便很好照顧出名。今個情人節不止送出心意，更與愛人擁有共同信物，需要定期適當的照顧，在日常中增加兩人的親密感及歸屬度吧！雖然多肉植物不像活生生的寵物般大責任，但植物也有其生命週期的，大家記緊愛惜呢！

提提大家記緊提前準備，以上送花提案有機會因個人訂造，手工藝需時，以免大失預算！