自私室友頻繁帶男友回家過夜　台女使出1招對方暴怒搬走

香港地百物騰貴，房租貴更是不在話下。不少女生都會選擇跟閨密合租房子，分散金錢上的負擔。不過住在同一屋檐下，雙方的生活習慣一定會帶來不少分歧。近日，台灣Dcard一位女生就分享自己與室友大吵一架的經歷。原來其室友經常在沒知會的情況下帶男友去她們家過夜，造成尷尬。可是室友帶男友回家的情況不但沒有改善，更變本加厲，最後樓主與其他兩名室友只好使出絕招趕走二人。



台灣Dcard一位女生就分享自己與室友大吵一架的經歷。原來其室友經常在沒知會的情況下帶男友去她們家過夜，造成尷尬。（《我好喜歡你》劇照）

女網友表示，合租前半年大家都有遵守規矩，只是偶爾會帶男友回家，但不會對其他人造成滋擾。可是後來其中一名室友已習以為常，幾乎每天都帶男友回家，而且三番四次在沒有通知其他室友情況下，自作主張邀男友來家中作客。一開始大家都很有耐心，輪流提醒室友要先提前通知，怎料室友每次都以「太急、來不及」為理由敷衍帶過。

因此她們約法三章，一個禮拜只可以帶男友回來過夜一至兩次。（《她和他的戀愛花期》劇照）

因此她們約法三章，一個星期只可以帶男友回來過夜一至兩次；過夜前請前一天在群組上告知，讓大家可以避免尷尬現場；若有突發事件，需要急住一晚，需一一打電話給其他承租人；若室友男友一個月住這裡超過8天，就要共同分攤房租和水電。可是室友卻說話不算話，狡辯：「我也有付錢好嗎？我為什麼要多付一個人的錢？」

可是令人髮指的才不只這些，這位室友原本的衛生習慣非常差，經常吃完東西不收碗筷，輪到負責倒垃圾的日子，總是找一堆理由推搪。（《舉重妖精金福珠》劇照）

可是令人髮指的才不只這些，這位室友原本的衛生習慣非常差，經常吃完東西不收碗筷，輪到負責倒垃圾的日子，總是找一堆理由推搪。最終其他室友們抵受不住，找到一位學妹承租後，使出絕招趕走違規室友及其男友。其中一名室友提議：「我們每天穿的很性感如何？這樣她就不敢帶男友回來啊！」最後，她們三個人每天在家穿著清涼，小背心加真理褲，把衣領開到最低，甚至大玩角色扮演，穿上女僕裝、學生制服與和服等，一起坐在沙發上看A片。

事後，違規室友暴怒下即場帶男友離開，還在IG上公審三名室友不檢點、集體勾引她男友，然後隔天就搬了出去住。（Dcard－趕走超雷室友）

事後，違規室友暴怒下即場帶男友離開，還在IG上公審三名室友不檢點、集體勾引她男友，然後隔天就搬了出去住，就連那個月的房租也沒給就跑掉了。帖文一出隨即引起熱烈討論，一眾網友都紛紛同情女網友並分享自己的遭遇，指責該室友的行為「不要臉」、「簡單來說就是妳太自私了，想要花一個人的錢住兩個人」。

資料來源：Dcard－趕走超雷室友