每月14號都是情人節要慶祝？5月14撞正母親節想陪媽媽卻惹怒女友

【情人節｜母親節】2月14日是傳統情人節，3月14日就是白色情人節，這2大節日相信無人不知，但原來每個月「14日」都是不同的情人節？5月14日除了是「情人節」之外，亦是一年一度的母親節，日前就有港男在討論區上抱怨指，女友認為每個月14日都要一起慶祝，面對母親與女友之間的抉擇，令樓主感到相當為難！



5.14撞正母親節想陪媽媽卻惹怒女友 女友稱每月14號都是情人節

日前有網民在香港討論區以「女朋友說5月14是情人節要我陪她」為題發帖文，指出今年母親節是5月14日，而每個月的14日，女朋友都說是情人節，無論如何都要跟她一起慶祝，但撞正母親節，在陪伴女友及母親之間抉擇感到很為難！

每個月的14日，女朋友都說是情人節，無論如何都要跟她一起慶祝！（《我的ID是江南美人》劇照）

樓主直指，媽媽從小到大都對自己很好，而每年母親節，樓主要會請媽媽吃飯並送上禮物，但女友卻因樓主當日無法陪伴自己而生氣，令樓主覺得對方欠缺孝心，自己卻期望將來的另一半會愛屋及烏，這事件也令樓主質疑對方是否適合一起繼續走下去。

事實上，每個月「14日」的確是不同的情人節，而且有著不同的含義及習俗，「5月14日」就被命名為「黃色及玫瑰情人節」，但這個情人節主要針對單身人士，有意脫單者可在當日穿上黃色衣服，並吃一頓黃色「咖喱飯」，就是暗示「I am still available（我是單身）」！

每對情侶或者都有他們獨有的習慣及情趣，每月「14日」一起慶祝固然是一種儀式感，但假若遇上其他大日子或有其他事，情侶間亦應互相遷就及協調。有網民就提議樓主可以帶同女友跟媽媽一起吃飯慶祝，兩邊都可以陪到之餘，亦有個藉口帶女友見家長吧！

樓主覺得對方欠缺孝心，自己卻期望將來的另一半會愛屋及烏，這事件也令樓主質疑對方是否適合一起繼續走下去。（《紀念日》劇照）

情人節不只有2月14日 拆解每年12個情人節含義及習俗

5月14日是「黃色及玫瑰情人節」，那麼其他月份的「14日」又是甚麼情人節呢？《01女生》立即為大家拆解一年12個情人節各自的含義及習俗！

1月14日：日記情人節

1月14日是新一年第一個「情人節」，傳說中情侶會在這一天互相送贈一本日記，讓兩人在未來一年可以紀錄低一起經歷的甜蜜回憶，象徵著二人可以攜手走過這一年。

2月14日：西洋情人節

2月14日是最廣為人知的西方傳統情人節，情侶間會互送禮物及共晉燭光晚餐慶祝。單身女生亦會趁著佳節向心儀對象送上禮物以作表白。

3月14日：白色情人節

3月14日就是白色情人節，在2月14日情人節收到禮物的「你」，可以在白色情人節回禮，跟對方表明心意。

2月14日是最廣為人知的西方傳統情人節！（ghlchan@IG）

4月14日：黑色情人節

黑色情人節跟其他情人節很不同，單身貴族們在前2個情人節中差點被閃光彈閃盲，到4月14日，就是專為單身人士而設的節日。大家可以穿上一身黑色服裝、吃朱古力、喝黑咖啡，或約同身邊的單身朋友一起聚會狂歡，以證單身也可以活得精彩！

6月14日：親吻情人節

深情的一吻令人留住甜蜜浪漫的美好回憶，6月14日就是「親吻情人節」，用簡單一吻向愛人表達愛意吧！

7月14日：銀色情人節

傳說中在7月14這一天，戀人們會帶另一半回家見家長，確認對方的地位，情侶間亦會互相送贈銀器飾物。

8月14日：綠色情人節

8月14日是綠色情人節，源自於東歐捷克、斯洛伐克等國家，希望藉此提們綠色、環保信息，情侶們可以在這天一起親親大自然 ，到郊遊約會響應節日吧！

8月14日是綠色情人節，情侶們可以在這天一起親親大自然 ，到郊遊約會響應節日吧！（《愛的迫降》劇照）

9月14日：音樂及相片情人節

9月14日很多情侶都會與蔚藍的天空合照，加上在這一天，很多地方都會舉辦不同的音樂盛典，會把另一半介紹給同事或朋友認識。

10月14日：葡萄酒情人節

情侶共晉浪漫晚餐，品嚐美酒佳餚，一邊享受葡萄美酒，一邊憧憬未來，相當甜蜜浪漫！

11月14日：橙色及電影情人節

11月是橘子當造的季節，植物也開始由紅轉橙黃，所以有「橙色情人節」之名，情侶會在這一天相約看電影，單身貴族不看電影，就來一杯橙汁吧！

12月14日：擁抱情人節

來到一年中最後一個情人節「擁抱情人節」，在寒冬之中給戀人一個「愛的抱抱」，頓時變得熱情溫暖吧！