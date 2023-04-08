韓劇效應令年輕女渴望赴韓覓愛情！現實使徹底幻滅：粗魯、荒唐！

韓流熱潮依然風靡全球，不少女生都受到韓劇影響而對韓國男生存有幻想，甚至會萌生要嫁韓國「Oppa」的念頭！早前就有研究人員發現，有很多年輕西方女性正是因為受到Netflix播出的韓劇的影響，所以決心到韓國尋找愛情，只可惜抵達後卻發現，現實中的韓國男生並非如韓劇中看到的完美，令她們幻想幻滅！



韓流熱潮依然風靡全球，不少女生都受到韓劇影響而對韓國男生存有幻想，甚至會萌生要嫁韓國「Oppa」的念頭！（《社內相親》劇照）

韓劇效應令年輕女渴望赴韓覓愛情！（pexels@Anastasia Shuraeva）

韓劇效應令年輕女渴望赴韓覓愛情 現實使徹底幻滅

根據外媒《CNN》報道，有研究人員 Min Joo Lee 走訪了韓國首爾8間青年旅館，採訪了123位女性，當中大部分都是來自北美和歐洲國家，然後得出了一個結論，就是許多人都是在「Netflix效應」的影響下而到訪韓國這個國家，而且很多都是住有青年旅館的年輕女旅客，白天大部分時間都躲在青年旅館裡睡覺、煲劇，到天黑才會上街。

研究發現，不少年輕西方女性，都因為看過了Netflix上映的韓劇，而對劇中韓星感到著迷，被其英俊的外表，以及浪漫體貼的形象深深吸引，令她們自自然然地與西方男性作比較，抱怨自己國家的男性思想單一，認為韓男較有教養及浪漫，而且願意擁抱自己「柔弱的一面」，相當情深浪漫！

研究發現，不少年輕西方女性，都因為看過了Netflix上映的韓劇，而對劇中韓星感到著迷！（《社內相親》劇照）

韓劇總會把韓男刻劃成「紳士」、「暖男」等夢幻形象，但部分受訪女性就表示，抵達韓國後，遇上的韓男根本不像她們在銀幕中看到般完美，有位來自摩洛哥的20歲女生表示，她正是受到韓國流行音樂及韓國電視節目的影響，而決定前往韓國釜山，指出在韓國節目中見到的韓男都被描繪成「英俊、有禮貌、有錢、會保護你」。

但當她晚上外出時，她被酒吧裡的男人亂摸，甚至街上會有陌生男人走過來直接提出性要求，她又認為有些韓男會有外國女性較開放、較容易隨便接受性行為的想法，這些經歷令這位女生對韓男的幻想瞬間幻滅，更失望表示：「男人就是男人，男人在任何地方都是一樣。」自此之後，這位女生對韓國電視節目完全失去興趣，也不會再有想跟韓男約會的念頭了！

韓劇總會把韓男刻劃成「紳士」、「暖男」等夢幻形象！（《社內相親》劇照）

另外有一位來自華盛頓的27歲英語女教師，似乎也遇到相似的經歷！這位女教師來到首爾後，就透過約會交友應用程式及到酒吧尋找伴侶，結果也同樣令她失望而回。她發現當地有很多男人都只對「性」感興趣，直言覺得韓男對外國女性的態度很不一樣，坦言韓男只想跟她們發生性行為，覺得這樣太粗魯，「為甚麼不能先去吃飯了解下？」

有很多年輕西方女性受到Netflix播出的韓劇的影響，所以決心到韓國尋找愛情，只可惜抵達後卻發現，現實中的韓男並非如韓劇中看到的完美。（《社內相親》劇照）

當然，以上的可能只是個別例子，也不排除部分外地女生的確能夠在韓國找到真愛，但電視節目往往令人充滿幻想，始終劇集與現實總有差別，如果大家依然希望到韓國尋找愛情的話，試一試也無妨，但最重要是認清理想與現實，做好期望管理！