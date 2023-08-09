寵愛﻿Pet Pet｜阮政峰｜由林夏薇及周嘉洛主演的TVB劇集《寵愛Pet Pet》以寵物作為主角，少見的題材令劇集引起網民熱討。除了林夏薇、周嘉洛這對戲中CP備受關注外，劇中的金毛尋回犬「冬甩」也是一大亮點，而為「冬甩」配音員，原來是憑著處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演「池子孝」一角的阮政峰。

現年31歲的男藝員阮政峰入行12年一直默默耕耘，直至參演處境劇《愛．回家之開心速遞》，在劇中飾演「池子孝」一角才廣為人知，更加意想不到的是，原來阮政峰在剛入TVB時，第一個工作竟然是做兒童節目《放學ICU》中的「蔥蔥」，躲在公仔裡面，即使多努力演戲都沒有人知道，但阮政峰卻以正面樂觀的心態面對。



【寵愛﻿Pet Pet｜阮政峰】劇中金毛尋回犬「冬甩」的配音員，原來是憑著處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演「池子孝」一角的阮政峰。（TVB (official)＠YouTube 截圖）

現年31歲的男藝員阮政峰入行12年一直默默耕耘，直至參演處境劇《愛．回家之開心速遞》，在劇中飾演「池子孝」一角才廣為人知。（yuenchingfung@IG）

阮政峰自8歲起開始習武，入行前是一位武術教練教導小朋友武術，2011年參加TVB武術選秀節目《功夫新星》並加入藝員訓練班正式入行，當時加入TVB後第一份工作就是在兒童節目《放學ICU》中扮演布偶角色「蔥蔥」，作為第一代的「蔥蔥」，成為了不少港人的童年回憶，只不過相信大家都未必知道扮演「蔥蔥」的原來是阮政峰。

扮演「蔥蔥」一角足足1年，背後默默付出卻未能被人知道，但阮政峰卻認為這個角色幫助了他很多，他也很感激這個機會。阮政峰當時聽盡不少嘲諷聲音，「不見樣子的就適合您了或者兒童節目就適合您，因為您根本不適合劇集等等」，但這些說話並沒有打沉他的熱誠，反而更落力地演好每個主持工作、每個角色，更曾獲譚玉瑛姐姐大讚他：「你是我見過演得最好的『蔥蔥』」，後來因為接拍了劇集《心路GPS》而離開《放學ICU》大家庭。

阮政峰當時加入TVB後第一份工作就是在兒童節目《放學ICU》中扮演布偶角色「蔥蔥」。（yuenchingfung@IG）

離開兒童組轉去劇組，曾經試過有足足9個月無工開，踏進了事業低潮期，阮政峰當時感到非常失落，只能靠底薪及積蓄度日。這段時間，阮政峰並沒有選擇躺著等機會來臨，反而努力增值自己，學唱歌、演戲、練武術、魔術等，積極好學保持最佳狀態。

離開兒童組轉去劇組，曾經試過有足足9個月無工開，踏進了事業低潮期，阮政峰當時感到非常失落，只能靠底薪及積蓄度日。（yuenchingfung@IG）

後來有幸參演多部劇集，例如《心路GPS》、《使徒行者》、《張保仔》等，只不過戲分並不多，有不少角色都或者得1－2集的戲份，直至參演處境劇《愛·回家之開心速遞》，憑著在劇中飾演「池子孝」一角，才令他成功入屋，默默努力了多年，今日終於令人記得他的名字，全賴他一直以來積極上進的態度，無論是扮演「蔥蔥」、飾演「池子孝」，還是為金毛尋回犬「冬甩」配音，他都盡心盡力地去做，今次的配音表現同樣獲觀眾大讚。

（yuenchingfung@IG）

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至於感情方面，阮政峰曾與同樣因《愛·回家之開心速遞》而入屋的林凱恩傳出緋聞，雖然二人並未有正面承認戀情，2019年，阮政峰就親自認愛圈外咖啡師女友Liz，但這段戀情維持了僅僅半年，他又被拍到與新女友拍拖，當時阮政峰也大方承認戀情，對於被指「換畫」太快的批評，他也表示：「別人怎樣想控制不到」。

在戀情曝光後，阮政峰在接受傳媒訪問時亦笑指，「不會再被第一眼騙到」，都跟這位女朋友並不是一見鍾情，是經過了解才決定追求對方，聽起來令人感覺像在暗示以往的對象第一感覺都是騙人。