港女怒呻拍拖8年男友2字迴避結婚！評論兩極意外掀罵戰：你倒貼

去年，政府統計處曾公布《香港的女性及男性－主要統計數字》報告，顯示本港女士初婚年齡由30.4歲再上升到30.6歲，可見女士遲婚的情況越趨普遍！日前一名港女於討論區大吐苦水，表示與男友交往8年，感覺對方將來的計劃並沒有自己，亦沒有要考慮結婚，隨即引來大批網民熱烈討論，有不少人表示同情，有人則持反對，意見兩極，一起來看看究竟吧！



港女大呻跟男友拍拖8年 對方無想過結婚 (香港討論區 截圖)

港女大呻跟男友拍拖8年 對方無想過結婚

最近，一名香港女生於香港討論區以「男人天生係咪有拖延症？」為題發起帖文。事源是帖主跟男朋友自讀書時間開始交往，至今不知不覺已交往8年，但是交往多年從來沒有見過男友的朋友， 亦從來不上傳跟自己的合照，連大時大節一次都沒有帶帖主見過家人，讓帖主好奇又不安。

港女大呻跟男友拍拖8年 對方無想過結婚 (《我是處女座》劇照)

一跟男友提到結婚 對方2字帖主感震驚

思考多時終於鼓起勇氣跟男友聊有關未來結婚的話題，男友表示「想過多兩三年先」，更反問帖主結婚有什麼好處，「除左入醫院有人簽名，真係無咩用，萬一結完到時要離婚咪仲麻煩」男友的回答使帖主感到難過及心痛，沒想到跟男友多年的感情，竟然以「好處」去衡量。

一跟男友提到結婚 對方2字帖主感震驚 (《單身男女 2》劇照)

帖文隨即引網議：女仔青春有限 無謂浪費時間！

帖文上傳不久即引起網民熱議，不少網民同情力撐帖主，並勸喻帖主跟男友分手，表示女人青春寶貴，無謂浪費在不值得的人身上，「仲使問！呢種人早飛早着，遲飛訓唔着啊！」、「女仔青春有限，8年時間真係好耐。你男朋友係名人？」、「一年唔公開我應該分咗手，交過嘅男友都半年就見晒家長朋友喎，咁收埋我覺得唔尊重囉」。

帖文隨即引網議：女仔青春有限 無謂浪費時間！ (《河伯的新娘 》劇照)

另外，有網民建議帖主給一個限期自己，誠實面對自己，別讓自己後悔，「你都等左八年，你仲想等幾多個八年？由你自己去決定，冇人幫到你，否則你辜負嘅係你自己」。

網民：在香港談結婚簡直天方夜譚

相反，有網民則狠批帖主想法，直言香港談結婚是天方夜譚，「呢度香港黎架，邊個有錢邊個出，妳貼廿圍酒席，買埋樓娶個男既咪得囉」、「講到結婚問題十個有八個都係錢問題」、「我同男友拍左拖11年都仲未結婚啦」。