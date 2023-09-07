31歲德模豪花過百萬作增高手術 揭過往戀愛腦被前夫情緒勒索經過

【PUA/情緒勒索】你是愛情至上的「戀愛腦」嗎？戀愛對而大部分人而言都是又愛又恨的存在，像個過山車般，既會帶給人們快樂，又會使人變得善妒、失去理智。而不少女生亦是感情行先，談戀愛後會滿腦子對方、戀人至上的思維，不自覺就愈陷愈深。



談戀愛時盡情投入當然是件樂事，但過份盲目、服從對方反而會失去自我，沒法認清對方的真面目，提高遇見渣男、渣女的機率，身陷不健康的「有毒關係」。若然還在情海中苦苦掙扎，不妨了解一下這位曾經「戀愛腦」，甚至乎曾經為了另一半不惜豪花過百萬、忍受不必要痛苦的31歲德國名模「Theresia fischer」的親身經歷吧。

31歲德模豪花過百萬作增高手術（IG@theresiafischer）

努力個人發展 青蔥懵懂碰見戀情

31歲的Theresia fischer，來自德國，既是個藝人、主持同時亦是個模特兒。樣子甜美、身材姣好的她，五官神情中有幾分像「超殺女」Chloë Grace Moretz及「龍母」Emilia Clarke。Theresia fischer從時裝模特開始自己的事業，從《Germany's Next Topmodel》、真人實境秀《Promi Big Brother》中都能看得出她的影跡，她亦在不同社交媒體平台上斬獲不少粉絲：TikTok上過200萬粉絲、Instagram上亦有超過14萬粉絲。

正當Theresia fischer一直努力個人發展之際，她在24歲青蔥歲月碰上了身為電影攝影師的Thomas Behrend，那怕雙方相差接近30歲，年齡無阻兩人一拍即合。在不少影展、公開場合中都可看到兩人甜蜜合照，Theresia fischer也不時在自己的社交平台上公開放閃，大表愛意；兩人更在2019年時宣佈結婚。

正當大家都以為兩位是對神仙情侶之際，2022年頭時男方卻用上Theresia fischer的Instagram 發佈了一段影片並寫上「我給你的告別禮物」（Mein Abschiedsgeschenk an euch），後來Theresia fischer更發佈了數張輪椅、拐杖的片段，引來不少粉絲關心與熱議。直到2022年9月時，Theresia fischer才公開宣佈相愛高達七年的兩人，已分開的消息並指出兩人因私人原因而分道揚鑣。

Theresia fischer 分手後所發佈的數張輪椅、拐杖的片段，引來不少粉絲關心與熱議（IG@theresiafischer）

令人稱羨身材的真相 背後竟靠豪花過百萬？

戀情告終後，Theresia fischer的一張張近況卻引起不少網民注意，原本身材姣好的她，雙腿比例仿似更上一層，而 Theresia fischer 一直處在不回應的狀態。直至今年情人節，Theresia fischer 公開了新戀情，並在不久後公開了一個震撼消息，她指自己曾經兩次進行增高手術，更登上了《Britt Der Talk》公告自己增高手術的原因。

登上了《Britt Der Talk》公告自己增高手術的原因（IG@theresiafischer）

當你一直聽到：沒有我的話，你什麼都做不了，你需要我等說詞，這種話聽了6、70次時，真的會被說服... Theresia fischer

在節且中，Theresia fischer 指出自己對身高、樣貌等都非常滿意，不過在前夫多次說服下，因為前夫個人喜好熱愛長腿，在一時衝動下則承受身體痛苦，豪花過百萬（13萬英鎊）兩度進行增高手術。第一次手術發生在2016年，以伸縮桿加長大腿8.5cm，而在2022年時因雙腳僵硬，只能硬著頭皮進行第二次小腿伸展，再加長了5.5cm；最終從170cm變成身高181的逆天超長腿。

深受不必要痛苦 惡夢般的手術 最終含淚驚醒

Theresia fischer 指出手術令她經歷了惡夢，忍受了許多不必要痛苦：小腿內側的脛骨要被打斷、小腿肌肉被撕裂，每次行走都會聽到增高裝置所發出的「咔噠聲」，這些一切一切都是吃止痛藥也難以承受的劇痛回憶，這些都是戀愛衝昏頭腦下的決定，一切都令她深感後悔。

Theresia fischer 希望以自身的故事，呼籲大家不要輕易嘗試，以此警語大眾：增高手術與普通整形極為不同，不單要花錢捱痛，更是一個不可逆轉的傷害。呼籲大家不要輕易嘗試。

深受不必要痛苦 惡夢般的手術（IG@theresiafischer）

愛情中最美好的當然是雙互付出，但需要你一次又一次的讓步、改變自身的話，這樣的關係並不健康、平衡。不希望因為一時迷失走往不幸、壓抑方向，女生們可要擦亮眼睛，網絡上有不少分析PUA的方法與常見行為，例如情緒勒索、貶低對方、操控女性意識等，別過於單純、傻傻地被對方拖著走！