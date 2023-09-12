83歲婦人火速戀小鮮肉懶理反對 終負沉重代價$84萬棺材本全遭騙光

隨著科技越來越發達，網上交友亦成為許多人擴展社交圈子和尋找伴侶的方式之一，但當中也存在一些挑戰和風險。英國一名83歲婆婆通過網上認識了一名37歲男子，二人認識不久火速陷入熱戀並結婚；然而男方婚後不斷向婆婆索取金錢，最終約84萬港幣的「棺材本」全部被騙光終於令她醒覺。



嫲孫戀｜83歲婦人火速戀上37歲男 1決定棺材本遭騙光

根據《每日郵報》報導，Iris Jones是一位83歲的英國婦人靠著養老金過活。在2019年，她收到了一位來自埃及的37歲男子Mohamed Ibrahim的Facebook訊息，開始與他聊天。Mohamed聲稱有4個孩子，但表示自己被迫結婚，正在辦理離婚手續，並不時向Iris發送照片。Iris告訴Mohamed自己是一位年長者，有兩個已成年的兒子，甚至比他年長。然而，出乎意料的是，在約4個月後，Mohamed突然向她求婚。

嫲孫戀｜83歲婦人火速戀上37歲男 1決定棺材本遭騙光（YouTube@This Morning）

嫲孫戀｜懶理反對堅持嫁對方 連大使館官員也警告

或許英國婦人久違感受到愛情，而決定飛往開羅與Mohamed見面，期間她用自己身上的幾千英鎊為他還清了所有的債務。在開羅的一個月，並計劃與Mohamed結婚。儘管她的家人反對這段婚姻，加上英國駐開羅大使館的官員也警告她可能是金錢詐騙，但婦人懶理，仍然在下次見面時給予對方1.5萬英鎊（約15萬港幣）。不久之後，新冠疫情爆發導致二人的結婚計劃受阻，直到2020年6月二人正式成為夫婦，婦人更將擁有4萬英鎊（約39萬港元）的銀行卡交給Mohamed，為他每日提供1000埃及鎊（約250港元）作為生活費用。

嫲孫戀｜懶理反對堅持嫁對方 連大使館官員也警告（YouTube@This Morning）

嫲孫戀｜婚後「軟飯男」露出真面目 婦人被迫重返職場

然而，當婦人回到英國後，她驚覺銀行戶口迅速剩下9,000英鎊（約8.8萬港元），而沒有工作的Mohamed仍不時向她索取金錢。儘管感到憤怒，婦人仍然寄給他1.4萬英鎊（約14萬港元）。

嫲孫戀｜婚後「軟飯男」露出真面目 婦人被迫重返職場（YouTube@This Morning）

到了2021年11月，Mohamed終於獲得配偶簽證，可以在英國居留兩年。在等待審查的期間，他一再向婦人索取金錢，其亦再次給予他2.6萬英鎊（約25萬港元）。不過婦人的存款不知不覺間被耗盡，為了幫補家計，被迫重返職場到超市打工。當時婦人已直言：「不要再問我要錢了，如果我明天死了，我也沒有錢處理後事。」

嫲孫戀｜婚後「軟飯男」露出真面目 婦人被迫重返職場（YouTube@This Morning）

嫲孫戀｜一連串事件終覺醒 忍痛狠斷情

Mohamed毫不在意，繼續要求索取4萬英鎊（約39萬港元），唯今次婦人拒絕其要求，二人的關係逐漸惡化，尤其是當他得知自己無法繼承婦人的財產後，更開始惡言相向，要求婦人修改遺囑。一連串的事情，婦人終於明白Mohamed與她結婚只是為了錢，她在Facebook上發表了一篇長文，揭露了他的真面目，最終今年6月13日婦人將他趕出了家門「這是我所做過的最艱難的決定之一，因為我對Mohamed的愛是真誠的，但是假裝事情會有所改善是徒勞無功的。」