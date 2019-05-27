【平治新車漏油】調查結果出爐：西安利之星被罰100萬元

陝西西安一名女車主上月初為控訴新買的平治豪車引擎漏油，毅然坐在引擎蓋上維權，引起全國關注，其後更揭發不少車行內部竟有諸多的「潛規則」。 27日（周一），西安高新區市場監管部門通報有關案件調查處理結果：涉案的西安利之星汽車有限公司存在有銷售不符合保障人身、財產安全要求的商品，誇大、隱瞞與消費者有重大利害關係的信息誤導消費者的兩項違法行為，被處以合計100萬元（人民幣，下同）罰款。

女車主坐在引擎蓋上大聲哭訴維權。（影片截圖）

西安市市場監督管理局高新分局發出的《鑑定結果告知書》。（網絡圖片）

據官方通報，關於涉事女士購買的房車發動機漏機油問題，據法定鑑定機構鑑定：

1、該車發動機缸體右側因破損並漏油。該車發動機在裝配過程中將機油防濺板固定螺栓遺落在發動機內，發動機高速運轉過程中，其第二缸連桿大頭撞擊該遺落的螺栓，使該螺栓擊破缸體。 2、該車發動機無更換、維修歷史。 3、該車發動機存在裝配質量缺陷，屬於產品質量問題。

據調查和委託鑑定意見，西安利之星公司銷售給該女士的房車存在質量問題，侵害了消費者的人身、財產安全權，構成《消費者權益保護法》第五十六條第一款第（一）項所指經營者提供的商品或者服務不符合保障人身、財產安全要求的情形，市場監管部門依據該法有關規定，處以罰款50萬元。

另據調查，西安利之星公司在售車過程中，隱瞞有關信息誤導消費者與陝西元勝汽車貿易有限公司簽署墊款服務協議並支付服務費，從中獲取了收益。該行為侵害了消費者的知情權、公平交易權，違反了《陝西省消費者權益保護條例》第三十三條（十二）項所稱經營者提供商品或者服務，不得誇大、隱瞞所提供的商品或者服務的數量、質量、性能等與消費者有重大利害關係的信息誤導消費者的禁止性規定，市場監管部門依據該條例有關規定，處以罰款50萬元。以上兩項處罰合計罰款100萬元。

平治的4S店「西安利之星」早前有女車主坐在引擎蓋上維權，引起全國關注。（視覺中國）

此外，執法部門對陝西元勝汽車貿易有限公司涉嫌侵害消費者權益的違法行為已另案查處。對梅賽德斯─奔馳（中國）汽車銷售有限公司涉嫌銷售不符合保障人身財產安全要求產品的行為，根據《行政處罰法》第二十條之規定，已移送有管轄權的部門處理。

女車主：證明她並非訛詐

涉事女車主於27日回應稱，此前曾有網友認為她藉此訛詐奔馳公司，如今證明她並非訛詐，既然是質量問題，「完全按照國家相關法律法規來，該換發動機換發動機，該換車換車。我之前一直未提車，也是因為在等這個結果」。

（綜合報道）