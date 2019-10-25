【英國貨車39屍案】環球時報：中國人慘死，英國要負責任

英國東部埃塞克斯郡（Essex）發生貨櫃車藏屍事件，警方指車上39名死者均為中國人，包括31男8女，懷疑涉及偷渡集團。但中國駐英國大使館25日發布的最新聲明稱，遇難者身份仍在核實，尚無法確定遇難者是中國國籍。 儘管事件仍在調查中，官媒《環球時報》在25日凌晨發表社評稱，「39名中國人慘死，英國該負責任」。該報總編胡錫進也在微博發文質問，「是甚麼原因總讓中國人成為英國重大集體死亡事件的犧牲品？」

胡錫進在微博發文稱，人道主義災難事件在英國屢現「實在讓人無法接受」。（微博截圖）

社評指出，「儘管這些中國人進入英國的方式看來是不正當的，此時無法確定他們自己對這起悲劇在多大程度上負責。但如此嚴重的人道主義災難就發生在了英國及歐洲人的眼皮底下，英國及相關歐洲國家顯然沒有盡到保護這些人不這樣死於非命的責任。」

社評還稱，希望看到英國盡快抓獲犯罪分子，給受害者一個交代，並拿出更多解決實際問題的具體行動。「目前不知道這些死者是否為偷渡者，但即使他們是，如此大規模地集體死亡，都不是受害者自己的過錯。尤其是19年前英國多佛已經有過這樣的慘劇。」

社評又提到，雖然中國一些地方過去有過向歐洲的偷渡潮，但是近年來隨著中國經濟發展，偷渡現象減少，因此「冒死偷渡對大多數人來說變得得不償失，沒有必要」。

英國傳媒指，由於涉事貨櫃車設有冷凍設備，不排除匿藏時被活生生凍死，相信死者處身冷藏貨櫃至少15小時。（AP）

社評呼籲，歐洲國家應當大力宣傳不要藏在貨車裏躲避檢查，特別是要加強針對當地華人的這方面宣傳。還要加強對當地蛇頭、販賣人口者的打擊。「請英國和歐洲人捫心自問，在多佛慘案發生之後，他們為何未能避免類似悲劇重演？他們做了所有該做的認真補救嗎？」

社評最後稱，中國社會做了大量工作，但也要進一步針對相關地區和群體開展更有力度的宣傳教育，擴展、深入到國外的華人群體。「跨境的綜合治理大概是至關重要的，各方都不應放棄自己應盡的責任。英國方面尤其需要做出積極、有力度的反應。」

環球時報社評刊出後，引起很大爭議。有網民支持其論調，認為英國有管制責任，但亦有許多網民反問，為甚麼英國能吸引中國人去偷渡冒險？此外，還網民諷刺稱：「為甚麼中國人總要偷渡英國，而不是其他國家？朝鮮做得就比英國好，沒有出現中國人大量偷渡死亡事件」。

（環球時報）