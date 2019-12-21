【逃犯條例】北大教授強世功：要高度警惕香港問題的「台灣化」

香港反修例風波引起政局動蕩，內地官媒《環球時報》在報道香港局勢上一直相當活躍。本周六（21日），《環球時報》在北京舉行2020年年會，當日的議題之一正是「香港之痛：根在政治還是民生環節」，現場邀請了多位嘉賓發言。 其中北京大學法學院教授強世功指出，要高度警惕香港問題的「台灣化」。中山大學粵港澳發展研究院首席專家陳廣漢則認為，香港的民主政治弊端是「沒有協商也沒有妥協，只有衝突」。

《環球時報》2020年會主題是「世界之困，中國之治」。（環球時報）

強世功在會上表示，香港問題可能不再是資本主義、社會主義的衝突，而是要不要認同香港，要不要統一的問題。他認為，今天的香港問題中有經濟問題，但最衝突的一定是思想文化的問題。

強世功提到，要意識到香港最近這些年跟本土相關聯發展出來後現代思想，即後物質時代思想，看年輕人的訴求裏面，從來沒有要解決經濟貧困問題，要解決的都是思想文化精神層面的東西。因此，從未來的角度來講，中央要考慮怎麼治理資本主義，甚至是精神程度已經發展到了後物質主義的香港。他還強調，要高度警惕香港問題的「台灣化」。

北京大學法學院教授強世功。（環球時報）

陳廣漢表示，香港的問題直接表現出來的是政治問題，其實民生也是政治。他提出香港問題的兩個層面，一是深層次經濟的矛盾，二是香港本身存在的政治管制的危機。

陳廣漢表示，從1981年開始，香港每5年做一個基尼系數調查，1981年時基尼系數是0.45，現在已經是0.55。在經濟學中，0.5以上就是兩極分化。他認為，隨著中國的改革開放，香港的國際金融中心地位降低，同時也造成「三化」：一是經濟的虛擬化，實體經濟轉到內地；二是結構單一化，現在主要是金融、房地產；三是收入分配的兩極分化，「這種深層次矛盾最終就體現在政治上」。

中山大學粵港澳發展研究院首席專家陳廣漢。（環球時報）

在政治管制問題方面，陳廣漢表示，香港回歸之後，中央政府支持香港走民主化道路，但在民主化的進程當中，香港幾乎走向「三權分立」，特別是立法會。「立法會有很多反對派，行政長官執政很困難。」他表示，這暴露出民主政治的弊端，沒有協商，也沒有妥協，只有衝突，「很多政策不能執行，最後經濟、政治和對青年教育的問題交織在一起」。

（環球時報）