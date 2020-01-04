【中聯辦換人】王志民免職駱惠寧接任　新年換帥北京有何考量？

國務院今日（4日）公布免去香港中聯辦主任王志民職務，由卸任山西省委書記職務月餘，已經出任全國人大財經委員會副主任委員的駱惠寧接任。鑑於反修例風波引起的社會動盪未停，這一人事調整引發各方面的關注。

2018年12月，行政長官林鄭月娥在禮賓府與時任山西省委書記駱惠寧會面。(政府新聞處圖片)

據來自北京最權威的消息，這次調整是因應近期香港情況變化，在修例風波漸趨平息，需要通過改革由「亂」轉「治」走出困境的當口，委任更符合香港現實發展的官員擔當中聯辦的工作，所以對中聯辦主任人選進行調整。

新任中聯辦主任駱惠寧，畢業於中國人民大學經濟學院政治經濟學專業，獲得經濟學博士學歷。並且還是中共十七屆中央候補委員、第十八、十九屆中央委員。駱惠寧仕途起步於安徽，曾在安徽工作了30多年，直到2003年，他首次跨省調整，任青海省委副書記、省委黨校校長。7年後，駱惠寧於2010年任青海省省長。2013年，駱惠寧出任青海省委書記。2016年，駱惠寧調任山西省委書記，直至2019年11月30日卸任。

駱惠寧出任山西省委書記時，「塌方式腐敗」的山西官場，剛剛經歷大的政治和人事動盪。2014年9月至2016年4月這19個月內，山西有139名官員掉「官帽」，被免職或改任非領導職務，平均一個月7人被「刷下」。駱惠寧「火線補位」，以其務實，通過三年時間不僅重建山西政治生態，而且給山西經濟為山西經濟開出了「創新驅動、轉型升級」的「藥方」，在推動山西經濟轉型上可以說也取得成效。

在2019年11月30日交接班會議上，駱惠寧發表卸任感言時說，「到山西工作轉眼已三年半，這段時期是山西發展史上一個十分重要的時期」，「在過去工作基礎上，推動政治生態由『亂』轉『治』、發展由『疲』轉『興』」。

駱惠寧被認為是一個「非常有承擔」的官員，此次出任中聯辦主任，表明中共高層對於他高度認可，而且以他的工作經驗，也非常符合香港今天的轉型需要。另一方面，因為駱惠寧以往與港澳工作並無交集，也有助於避免被以往的治港框架與各種規則束縛，給中央治港工作帶來新的突破。

民陣於元旦舉行遊行，大批市民湧至港島區走上街頭，預告新一年民怨與示威未散。（資料圖片）

去年6月起爆發的反修例風波已蔓延逾半年，仍然沒有停止的迹象。雖然相較於區議會選舉之前暴力頻發、動輒爆發大型衝突的局勢，已有明顯緩和，但反修例風波所引發的政治危機，最危險時刻還沒有過去。元旦遊行還是有數以十萬計的民眾走上街頭，甚至不乏有激進示威者實施暴力行為。這些都表明中央治港需要作出調整。

2014年中央在「一國兩制」白皮書中提及「全面管治權」，以及全國人大推出政改方案連落三閘，引發了持續近百天的「佔中運動」，矛盾和問題開始集中噴湧。「佔中」運動之後，中央曾對治港系統進行調整，包括梁振英於2017年6月結束特首任期不再參選，張曉明於2017年9月卸任中聯辦主任，避免了更激烈的政治衝撞。此番中聯辦主任的調整，是在香港激烈的修例風波仍未結束之際，針對香港又出現了更重要的變化，所作出的全新調整。

對於駱惠寧而言，此番任命可以稱得上是「臨危受命」，這對於已屆正部級官員退休年齡的他來說，既是機遇，又是挑戰。機遇很明顯，香港正處在一個可以積極有為的歷史性重要轉折點；至於挑戰自然是治港面臨的嚴峻局面以及眼前這場尚未平息的危機，需要他展現政治魄力與政治智慧。所以，臨危受命、「超齡服役」的駱惠寧，將會給中央治港工作帶來怎樣的積極改變，特別引人關注。