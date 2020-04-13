【新冠肺炎】中國醫療外交奏效　哪一非洲國家發揮「特殊貢獻」？

COVID-19新型冠狀病毒疫情全球大爆發，非洲各國都未能倖免於難，當地病例有持續上升的趨勢。在「一帶一路」項下，非洲是中國政經實力擴張的重點所在，而中方也在是次疫情援助區內多國，醫療外交的成效較在歐美更為顯著。

南非統帥：只有中國在我們這一方

法國《世界報》非洲版在4月2日發表專題報道，題目為中國對非洲的「陽光攻勢」，主旨為隨著內地疫情緩和，中國駐非洲各國的外交官們已反守為攻，由最初發聲反擊污名化和陰謀論，到了現在大舉宣揚中國黨政機關的制度優勢。更為要者，中方的「醫療外交」的而且確地能幫助非洲國家抗疫。

在硬件方面，中方供應口罩、測試劑和防護衣物予受災地區；在軟件方面，中方不單止安排兩地專家交流抗疫經驗，兼且派遣醫療隊伍以實地支援非洲前線。南非國防軍統帥索克（Solly Shoke）便表示：「我們樂於接受所有善意，但就當下而言，只有中國在我們這一方。」

世衛總幹事譚德塞。（Getty Images）

其實不止非洲，中國在歐洲也推行醫療外交，《世界報》即在3月24日的社評警告，當中政治宣傳成份昭然若揭， 若果歐盟未能有效支援意大利之類重災區，就會在地緣政治角力處於下風。話雖如此，事實是有求便有供，歐非兩洲缺乏醫療工業能力，內部未能統籌互助，又無第三方支援，中方可說適逢其時而已。

運用外交手腕四兩撥千斤

過去兩星期，不時有報道指部份華製口罩批次不合規格，而中國供應商臨時取消訂單以謀取更高收入，可見中方的醫療外交仍存在流弊。非洲的情況亦不例外，同樣出現批次品質不對辦、檢測劑無法使用、物資被本地權貴挪用等問題，現實確實不如宣傳般理想。

另一方面，據法新社4月9日報道，尼日利亞作為非洲人口最多國家，當地醫護協會質疑，政府引入中國醫療隊伍會打擊本地人員士氣，而且與其尋求外援，不如先確保本地醫護有足夠裝備。該報道又指尼國流傳中方援助物資被病毒污染，致使該國疾控機關需要介入闢謠。

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全球醫護物資短缺，醫療上品質參差可能會加劇感染風險，而政治上卻總是「有總好過無」，所以中國不難於駕馭上述問題：商務部在4月9日表示，批次「不合格」源於中歐標準有異，而有歐洲用戶不熟於甚至錯誤使用產品；10日，海關總署宣布就11項醫療物資實施出口商品檢驗，加強醫療物資出口品質監管。

有些問題用行政技術解決得了，而另一些問題則可以藉外交手腕四兩撥千斤。《世界報》非洲版便提及，在整個醫療外交布局中，走在援助前台的看來是中非民間力量，然而在轉贈儀式裡，不時見到中國和當地官方代表身影，而有民間代表則承認，以個人名義和「以中華人民共和國之名」行事。

馬雲成為援非明星人物

官方穿針引線，民間落手執行，外交上能夠保持進退空間。內地首富馬雲身為中共黨員，便以旗下「馬雲公益基金會」和「阿里巴巴公益基金會」的名義，成為中國醫療外交的明星人物，出錢出力支援世界各地疫區，非洲多國均得以受惠，也呈現出中國對非外交的多年籌謀。

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在中方支持下，埃塞俄比亞前衛生部長、外交部長譚德塞於2017年當選世衛總幹事，其應對疫情的表現也屢獲中方贊許。埃國在中方醫療外交亦發揮「特殊貢獻」：埃航近乎包攬非洲內部的中方援助配送，而埃國外交官更充當押運代表，例如親赴科特迪瓦的機場，移交馬雲所捐贈物資予當地機構。

雖然《世界報》非洲版形容此等安排為「聞所未聞」，但就本質而言，託付民間代理人及區內代理國，在冷戰時期就是通行做法。中國醫療外交在非洲迄今尚算成功，區內反彈遠未如歐美般強烈，然而在一片祥和氣氛下，傳出在內地的非裔族群被歧視和被驅趕，引發非洲多國抗議，可說是潛藏一道未知去向的暗湧。