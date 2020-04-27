內地白領中產無大礙　新冠疫情僅是「被禁足的麻煩假期」？

COVID-19新型冠狀病毒疫情爆發數月，如今在內地日漸緩和，內地民眾的生活似乎也正逐步回到正軌。《香港01》就此訪問多名生活在湖北、廣東、上海、北京的國民，寫下他們在疫情高峰期的言行思緒，從中也看出他們如何展望疫情下的經濟前景。

武漢OL每天設鬧鐘上網「搶菜」

受訪者有6、7人，職業以白領為主，個別更來自中產富裕家庭，他們在疫情高峰期都感受到驚慌、擔憂與麻煩不便，但在這一個階層之中，可以說完全無溫飽問題，更談不上有可能流離失所，大致軌跡都是開頭趕緊補充日常必需品，之後要宅在家中過悶日子，但最終都找到疫情下的生活節奏。

20多歲的阿湘是武漢人，在當地任職HR。她身處被封鎖的重災區，糧食供應有些許緊張，而最大的不便是每天設定多個鬧鐘，務求準時在預約應用程式「搶菜」：「我試過在早上6點半就起床『搶菜』，醒得比平時上班還要早。」她表示從2月7日左右加入「搶菜」行列，直至2月11日才預約成功。

疫情期間，Kathy的朋友到社區支援，曾負責配送蔬菜等工作。（受訪者供圖）

3月初，適逢副總理孫春蘭一行人視察小區，有武漢居民從樓上大喊「都是假的」，投訴天價糧食，部受訪者則有不同體會。湖北荊州人Kathy的外公便收到乾糧和蔬菜，來自新疆和海南等地，她本人十分感動；武漢人阿飛的家人也收到了愛心肉和愛心菜，而他亦表示：「（家人的）心態挺好的，都留在家中跳廣場舞和發展廚藝了。」

疫情其間感冒聯想到「自己會死」

驟眼看這些白領家庭，度過初期荒亂，他們高峰期仍可較安樂地生活。從事保險移民諮詢的小蘭家在荊州，父母做建築材料批發生意，自言待在三層寬敞住宅並不感到壓抑，每天除了看書、看電影、背英文單詞，也開始做瑜伽等健身運動，甚至玩起拼裝玩具、整理起塵封的黑膠唱片。

至於在上海從事金融工作的Jason有妻兒家室，但與其說生活壓力迫人，不如說他遭逢意外而受多了苦。高價聘來的陪月因疫情無法來滬，兩夫妻的時間因而被孩子徹底「割碎」，Jason更自覺久不出門而抑鬱煩悶，在家來回踱步，又不時為家務小事與妻子吵架，不過他尚且能苦笑自嘲，等待公司復工「脫苦海」。

🔑🔑有武漢居民高喊「都是假的」以投訴天價糧食，Kathy和阿飛則有不同體會。🔑🔑

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對於受訪白領和中產而言，焦慮不安是切身感受，日常不便更成為深刻記憶，但整體就似是過了一個「被迫禁足的麻煩假期」。電器商經理小穎在河南家鄉嫌出門麻煩，宅在家中待了30天，他很快就適應過來，潛心準備研究生論文，研讀理財、投資和管理類書籍，還趁禁足的機會以精進廚藝。

也有人較為緊張，如在順德生活的中產徐太形容，自1月底疫情爆發起，有約1個月時間一直感到很壓抑：「身邊好多人都係咁，好多人有情緒問題。」可是為甚麼會恐慌呢？據其自述，是因為眼見新增確診數字每日持續上升；她的朋友又為甚麼恐慌呢？她說是友人在疫情其間感冒，聯想到自己「可能會死」。

荊州街頭仍然非常冷清。（受訪者供圖）

第二波衝擊下無法預料未來挑戰

受訪者被迫過了一個「疫情假期」，有些許鬱結卻無身心大礙，但真正挑戰尚未到來，這時候用「假期」一詞就顯得過於從容不迫了。更為要者，目前超過8萬名國民染疫，其中有超過3千人病亡，所謂「假期」僅適用於某部份人的生活狀況而已。

徐太口中的「恐慌」就有不同面貌，各階層都有不同的理解。內地在2月初就廣傳一篇網絡文章，題為〈你沒窮過所以不懂，為甚麼他們急著出門〉，講解低收入一族的「恐慌」：對於以億計的民工或個體戶，可支配月入就數千人民幣，過的生活是手停口停，很多人情願冒「病死」的風險，都要先避免一家大小「餓死」。

🔑🔑小蘭很快就適應禁足生活，每天看書、看電影、做瑜伽和拼裝玩具。🔑🔑

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步入復工階段，疫情下中外經濟前景不明朗，受訪中產白領其實都有所領會，但迄今未算得上「有太大實感」。徐太的弟婦在旅行社工作，也有朋友專做外國製衣訂單，她便聽說了這兩位親友損失慘重的故事；小蘭提到本行，分析海外房地產和投資移民都生意欠佳，但判斷疫情下國民有感觸，海外保險業會反彈。

面對突如其來的災難，白領和中產算是較有準備的一群，第一波衝擊下安然度過，但在即將來臨的第二波衝擊，他們大概也只能盡人事而安天命。Jason便認為內地二三產業受嚴重打擊，歐美更是經濟停擺，預料經濟衝擊遲早會蔓延至金融業，2008年金融危機都難以與之相比，他無法預料之後會遇到怎樣的挑戰。