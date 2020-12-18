內地多省推「限電停產」引發辯論：中澳交惡導致能源供應緊張？

湖南、江西、浙江等地於近日陸續傳出「拉閘限電」的消息。對於其背後原因，外界有諸多猜測。中國官方隨後也對此事予以回應。

綜合媒體12月18日報道，浙江、湖南、江西分別於12月13日、12月14日及12月15日發出節電倡議，啟動有序用電工作。其中，浙江義烏市、金華市在相關通知中稱，行政事業單位儘量少開或不開供暖設備，公共場所，在室外温度超過5°C時，自覺關閉取暖設備。湖南和江西則呼籲不使用高耗能電器、高峰時段可實施中斷負荷等。

中國多地限電被指與暫停進口澳洲煤炭有關。圖為2016年11月20日，在江蘇連雲港港口煤炭貨場，大型機械在輸送電煤。（圖源：新華社）

對於推進有序用電的原因，各地有不同的說法，其中最多的就是煤炭緊缺，而這種說法多與中澳關係緊張下，中國暫停進口澳洲煤炭進口相聯繫。

內媒「雲財經」指出，限電、停電主因是中國11月6日起暫停澳洲煤炭進口，導致發電用煤短缺。澳洲動力煤約佔中國進口量的57%，消費量的1.6%。如不再進口澳洲煤炭，就必須儘快調整好替代品，否則很可能會造成部分地區短期供應不足。

不過，中國多地限電與減少澳洲煤炭進口有關的說法，此說卻存在爭議。

網傳限電減產停產消息（點擊大圖）：

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有內地互聯網科技博主就反駁，截至10月，中國今年已向澳洲購買7,049萬噸煤炭。也就是說即便不再進口澳洲煤炭，也只比2019年少了2,200萬噸，差額部分只佔中國2019年煤炭消耗量0.54%，而煤炭70%供應取暖發電，所以減少澳洲煤炭進口數量對中國取暖供電的理論影響上限僅為0.38%。另外，減少澳洲煤炭進口，中國也可以輕易找到替代供應國家。

除此之外，外界還分析的原因還包括：中國經濟復甦，外貿增長，工業生產耗能增加，用電量增加；港口裝卸煤炭效率放慢；電廠無發電積極性不足等。

對於此事，國家發改委12月17日回應稱，受多重因素影響，12月以來中國全國用電需求快速增長。目前這些地區居民生活用電未受影響，電力供應能力總體充足，能夠保障用電平穩。

中國發改委指出背後三點原因稱：一是工業生產快速恢復拉動用電增長；二是遭遇極寒天氣進一步增加用電負荷；三是外受電能力有限和機組故障增加電力保供困難。