減肥藥雙雄　交出亮麗業績｜伍禮賢

隨著全球減肥藥市場規模不斷增加，主要藥廠正持續加大減肥藥的研發，以滿足市場需求，長遠發展看好。多隻研發和生產GLP-1藥物（主要用於治療糖尿病，控制血糖及改善心功能等）的公司，其股份均在年內先後創下歷史新高。

當中全球市值第一大的醫療保健公司禮來（Eli Lilly and Company，LLY.US），市值已經超越不少科技公司。除了其上季業績標青外，今年收入指引更遠勝市場預期，加上公司全新的注射針劑減肥藥Zepbound前景亮麗，有利帶動股價更上一層樓。

禮來在2023年第四季度的收入93.5億美元，按年增長28%，淨利潤21.9億美元，按年增長13%，這主要是受惠於減肥藥Mounjaro的貢獻，此藥品單季貢獻公司22.5億美元，按年上升6.9倍。此外，去年11月獲美國FDA獲批推出的另一款減肥藥Zepbound收入亦達1.75億美元，市場普遍預計Zepbound今年的銷售收入將超過20億美元。根據GlobalData的報告預計，Zepbound在2031年的美國銷售額將達到41億美元。

禮來預期今年收入404至416億美元

樂觀的預期帶動公司交出進取的2024年收入指引，管理層預期今年收入介乎404億至416億美元，2023年的收入為341.2億美元。 另外市場預計公司旗下的口服減肥藥Orforglipron最快於2025年獲批，由於患者普遍傾向於口服藥物，加上口服藥較注射藥的生產成本低，可以預視公司未來幾年的收入及盈利增速將會較為明顯。

至於減肥藥雙雄的另一雄，丹麥生物製藥公司諾和諾德（Novo Nordisk，NVO.US）受惠減服藥物Wegovy的貢獻下，去年收入及盈利均按年上升超過30%，收入達337.71億美元。其中接近310億美元均來自治療糖尿病和肥胖症業務，當中Wegovy收入為45.57億美元，按年大升4倍。公司目前的口服GLP-1減肥藥amycretin臨床試驗數據出色，市場預計最快可於2026年後才推出市場。

兩間公司近年積極擴大產能以滿足市場需求，加上全球多國亦未有相關藥物銷售。另方面，由於目前內地沒有正式批准用於治療肥胖症或GLP-1類藥物，但市場潛力巨大，因此倘若Wegovy及Zepbound在年內能夠打入內地市場，有望帶動業績高速增長。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

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