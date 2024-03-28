國內股市好壞　主導港股未來走向｜許繹彬

不經不覺，2024年首季快將過去，儘管在首季港股的成交略為有所好轉，但從點數來看，港股首季截至昨日仍要下跌743點。但從數據來看，3月份港股暫可說是尚有交待，除非今日會跌穿16390點收市，如在此水平以上作3月的總結，港股終於可以終止7連跌。長假將至，有份參與港股的投資者，相信只有一個盼望，就是希望下季港股有機會能夠與台灣加權指數的距離，進一步拉近，如能實現，相信已還得神落。

談回港股首季的走勢，在2月份開始回暖，儘管其實波幅不算大，主要持續在15300至17200點之間窄幅徘徊。踏入3月份，恒指更是大部份時間在16000點以上，成交更曾持續多次增至1,000億或以上。儘管從點數來看，當然仍然滯後於人，但憑實際數據來看，可謂轉趨穏定；穏定的原因，相信是國內A股市場，在多番救市措施下開始呈現好轉，暫企在3000大關附近。更可能是因國內多番救市措市下，外資亦對A股市場開始作出適度的買入。就以近日為例，Ａ股一直仍只在3000點附近緊守，及呈現沒有方向，但外資則透過股通及深股通淨買入近56億元，而滬深兩市成交額亦超過1萬億元人民幣之多，可見國內股票確實開始回暖跡象。港股一向與國內股票有著唇齒相依的關係，北水仍然持續淨流入港股；現階段來說A股守穏在3000附近，港股則會企穏在16000點附近。當國內A股曾升至3100點水平，而港股亦跟隨升至17000點附近。未來，除非美國市場有所巨變或地緣政治突然緊張，港股繼續跟隨國內Ａ股的變化的定律，短期內相信不會改變。

昨日適逢期指月結及季結日，港股在開市時曾一度跌穿16400點水平；但股王騰訊（0700）再度肩負領軍角色，令科技股開始從低位反彈，令恒指略為喘定後收復部份失地；但最後因國內Ａ股在收市前突然跌穿3000點的大關，令港股午後再現跌勢，最終在16392點收市。一向被視為舉足輕重﹑另一隻港股領軍份子的港交所（0388），近日走勢相當失色，昨日更跌穿230元及做出一個月低位，投資者對其股價亦顯得相當失望。筆者認為，港交所股價之所以未見有起色的原因，相信是由於受到今年一直寄予厚望由阿里巴巴（9988）分拆的其下的菜鳥原定準備在聯交所上市的申請，突然宣佈撒回上市申請。因為較早前當菜鳥在入紙申請在港上市後，相信不論集資額會非常龐大及因其公司的知名度影響下，外間均紛紛認為成功上市後，定必改善整個香港IPO市場的氣氛，因而令香港IPO 市場有望今年會重回全球３甲位置。可是今次如意算盤未能打響，亦對未來的港股IPO會受到一定程度的影響，因而港交所股價再度受壓，亦無可厚非。

其實，筆者一直認為，香港股票市場受惠於他人灌溉及扶持，絕對是一件好事；但其實除要別人攙扶外，自救亦好重要。在自救方面，港府去年曾高調成立的研究推動港股流通量的小組，好像至今連樓梯響的自救消息方案亦未有所聞；在國內多番的挽救資本市場的措施下，及連印度股票市場正不斷冒起的情況下，港府若仍在嘆慢版，確實不該。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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